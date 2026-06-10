Exames confirmam lesão grave e Dudinha passará por cirurgia no joelho

A notícia que a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina tanto temia se confirmou nesta quarta-feira (10). Exames detalhados de imagem constataram que a atacante Dudinha sofreu graves lesões no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho direito. A atleta se machucou na noite anterior, durante o amistoso do Brasil contra os Estados Unidos realizado na Arena Castelão. Por conta da gravidade do problema físico, o tempo estimado de afastamento dos gramados varia de seis meses a um ano.

A jogadora utilizou as suas contas oficiais nas redes sociais para se pronunciar publicamente e detalhar o diagnóstico médico. Dudinha agradeceu o apoio dos torcedores e admitiu o impacto emocional do momento: “Infelizmente, ficarei um tempo fora dos gramados em recuperação, um momento sempre de muitas dificuldades e desafios para todo atleta. Após o jogo de ontem, os exames indicaram lesões de LCA e menisco”.

Dudinha inicia tratamento de olho no Mundial de 2027

O lance que originou o afastamento aconteceu ainda no primeiro tempo do jogo que terminou com vitória americana por 1 a 0. A atacante acabou prendendo a perna direita no chão após disputar uma bola forte com a defensora Emily Sonnett, desabando no gramado em prantos antes de sair de maca.

Apesar do longo processo de reabilitação que enfrentará nos próximos meses, o prazo de retorno projeta uma recuperação completa antes do principal compromisso da modalidade. A jogadora do San Diego Wave deve estar apta para defender o Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o país como sede oficial.

“Sigo acreditando nos planos de Deus com ainda mais fé! Será meu pilar junto da minha família, amigos e companheiras”, completou a atleta.

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