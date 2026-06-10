Sport tropeça na Ilha do Retiro e deixa escapar a liderança da Série B

O Sport Recife desperdiçou uma oportunidade de ouro para retomar a ponta da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (10). Atuando diante de 13.724 torcedores na Ilha do Retiro, o Leão ficou no empate por 1 a 1 contra o Athletic, em confronto válido pela 12ª rodada do torneio nacional. Com o resultado, a equipe pernambucana chegou aos 23 pontos e estacionou na terceira posição da tabela, perdendo a chance de ultrapassar o Vila Nova, que tem 25. O clube mineiro, por sua vez, somou 18 pontos e terminou a rodada na nona colocação, colado no G4.
O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela irritação das arquibancadas com os erros de passe do time da casa. O Sport chegou a balançar as redes aos 29 minutos com o atacante Perotti, mas a arbitragem de vídeo (VAR) entrou em ação e confirmou o impedimento do lance. O Athletic assustou em descidas rápidas do atacante Max, que aproveitou os espaços deixados pelo zagueiro Zé Marcos e quase abriu o placar aos 44, mandando uma bola rente à trave de Thiago Couto.
Mudanças no intervalo funcionam e movimentam o placar na etapa final
Insatisfeito com o rendimento ofensivo, o técnico Márcio Goiano promoveu duas alterações no Internacional para o segundo tempo, colocando o meio-campista Carlos de Pena e o lateral-direito Augusto Pucci em campo. As mexidas surtiram efeito imediato. Aos 14 minutos, Biel antecipou a marcação e testou firme na trave. No minuto seguinte, após insistência e abafa na grande área, Biel escorou de cabeça e encontrou Augusto Pucci livre. Assim sendo, o lateral bateu rasteiro e cruzado para vencer o goleiro Luan Polli e abrir o marcador.
A vantagem rubro-negra, contudo, não durou muito tempo. O Athletic se lançou ao ataque e chegou ao gol de empate aos 20 minutos. O lateral Diogo Batista desceu pela direita e desferiu um cruzamento preciso para a grande área. O volante Ian Luccas dominou com estilo no peito, limpou a marcação e finalizou rasteiro no canto esquerdo de Thiago Couto, que apenas assistiu à bola morrer no fundo das redes.
Pressão final do Sport esbarra na trave e nas defesas de Luan Polli
Os minutos finais da partida ganharam contornos dramáticos, com o Sport encurralando o adversário em seu campo de defesa. Aos 27, após cobrança de escanteio fechada, Luan Polli se atrapalhou e espalhou a bola para o meio da área. Porém, a retaguarda mineira conseguiu afastar o perigo em cima da hora.
O árbitro Afro Rocha de Carvalho concedeu cinco minutos de acréscimo. O Sport tentou o gol da vitória na base do abafa, apostando em cruzamentos de Carlos de Pena e finalizações de longa distância do volante Zé Gabriel. Contudo, o Athletic segurou o empate e somou um ponto importante em solo pernambucano.
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