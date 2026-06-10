Argélia comanda “massacre que ninguém viu” diante da Bolívia: 4 a 0

A Argélia venceu por 4 a 0 a Bolívia, nesta quarta-feira (10), em Kansas City, no último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo 2026. Mandi, aos 45 minutos do primeiro tempo, Gouiri, aos 11 e 13, e Hadj Moussa, aos 16 minutos do segundo, marcaram os gols.

A partida, aliás, por imposição dos organizadores, foi disputada com portões fechados e sem a presença da imprensa. De acordo com a imprensa argelina, a atitude dos americanos desagradou por completo a Federação Argelina de Futebol (FAF). Segundo a entidade, a falta de policiamento adequado motivou a alegação, já que as autoridades deslocaram muitos agentes para as cidades-sede do torneio.