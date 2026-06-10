Argélia comanda “massacre que ninguém viu” diante da Bolívia: 4 a 0

A Argélia venceu por 4 a 0 a Bolívia, nesta quarta-feira (10), em Kansas City, no último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo 2026. Mandi, aos 45 minutos do primeiro tempo, Gouiri, aos 11 e 13, e Hadj Moussa, aos 16 minutos do segundo, marcaram os gols.
A partida, aliás, por imposição dos organizadores, foi disputada com portões fechados e sem a presença da imprensa. De acordo com a imprensa argelina, a atitude dos americanos desagradou por completo a Federação Argelina de Futebol (FAF). Segundo a entidade, a falta de policiamento adequado motivou a alegação, já que as autoridades deslocaram muitos agentes para as cidades-sede do torneio.
Essa foi a segunda vitória da Argélia às vésperas da Copa. Na quarta-feira passada (3), o time comandado pelo técnico Vladimir Petkovic venceu a Holanda por 1 a 0.
A Argélia está no Grupo J da Copa do Mundo 2026. A estreia será na próxima terça-feira (16), contra a Argentina x Argélia, às 22h (de Brasília), em Kansas City. Depois, pega a Jordânia dia 23, à 0h, em Santa Clara, e a Áustria, dia 27, às 23h, em Kansas City.
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