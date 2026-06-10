Bielsa recebe críticas por entrevista de 38 segundos em chegada do Uruguai ao México

O técnico Marcelo Bielsa, do Uruguai, quebrou seu protocolo de não conceder entrevistas fora de ambientes oficiais na chegada da seleção no aeroporto de Cancun, no México. Mesmo assim, o argentino não escapou de críticas, já que respondeu todas as perguntas em menos de 40 segundos.

Ainda na pista do aeroporto, Bielsa conversou com uma jornalista da rede uruguaia DSports. Ao todo, o treinador recebeu seis perguntas e respondeu tudo em um intervalo de 38 segundos. Nas redes sociais, os torcedores criticaram a postura do treinador, chamando-o de “mal-educado” e “insuportável”.

Nas respostas, o técnico adotou uma postura cabisbaixa e falou em poucas palavras. Em alguns questionamentos, como sobre a viagem de Ronald Araújo para Madri, Bielsa disse apenas “normal”.

O Uruguai fará sua preparação em Playa del Carmen, na região de Cancun. A estreia da Celeste no Mundial acontece na próxima segunda-feira (15), contra a Arábia Saudita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.