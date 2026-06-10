Jogadores da Argentina tem dados pessoais divulgados em amistoso

Os jogadores da Argentina que estavam relacionados na vitória contra a Islândia, na última terça-feira (09), passaram por uma situação complicada. Afinal, os atletas tiveram o número de seus passaportes publicados em um material entregue para a imprensa presente no estádio, em Auburn, no Alabama.

O número do documento é solicitado pelas federações para registro dos atletas. Porém, os dados são retirados do material que é entregue à imprensa, o que não aconteceu no confronto contra a Islândia. O erro teria sido cometido pela empresa responsável pelo amistoso.

Por outro lado, os jogadores da Islândia não tiveram seus dados publicados. Afinal, a federação islandesa não chegou a enviar a documentação pessoal dos atletas.

A Argentina está no Grupo J do Mundial e estreia na competição na próxima terça-feira (16), contra a Argélia.

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