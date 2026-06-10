Cafu, Bebeto e shows em México, Canadá e EUA abrem Copa do Mundo

A Copa do Mundo, de fato, começou. Nesta quarta-feira (10/6), a Fifa promoveu os inéditos shows simultâneos nos Estados Unidos, Canadá e México, antes da abertura da Copa do Mundo, que vai ocorrer na quinta-feira (11/6). As cerimônias foram se alternando e contaram com boa presença dos públicos nas cidades-sede.
O início do evento contou com a presença dos brasileiros Bebeto e Cafu, do argentino Mario Kempes e do italiano Marco Materazzi, que apareceram no Auditório Nacional da Cidade do México carregando a taça da Copa do Mundo.
O primeiro show da noite foi do tenor Andrea Bocelli. O italiano abriu sua apresentação com ‘Nelle Tue Mani’ ao público mexicano. Na sequência, foi a vez do canadense Bryan Adams animar os canadenses na festa promovida em Toronto. Em Los Angeles, a apresentação inicial foi no espaço do gênero afrobeat com o americano-nigeriano Davido.
Ao todo, foram 14 atrações. Na Cidade do México, Andrea Bocelli, Elena Rose, Belinda e Los Ángeles Azules comandaram a festa. Em Los Angeles, Diplo’s Major Lazer, Davido, Ava Max e Bia. Por fim, Ahi & Wyclef, Bryan Adams, Sanjoy, Vegedream, Nora Fatehi e The Beaches participaram em Toronto. Ao lonto da noite, os shows foram se revezando pelas três cidades.
A proposta da Fifa, aliás, com os shows de contagem regressiva é unir futebol e música, a partir de uma experiência integrada entre as nações que vão receber as 104 partidas e 48 seleções para o maior mundial da história.
O primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026, afinal, será nesta quinta, 11, às 16h (horário de Brasília), entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
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