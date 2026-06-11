Carro de zagueiro da base do Grêmio pega fogo após acidente na BR-116

O jovem zagueiro Nathan Borges, integrante do elenco sub-20 do Grêmio, passou por um grande susto na tarde desta quarta-feira (10). O defensor de 20 anos sofreu um acidente automobilístico enquanto retornava de uma partida oficial e viu o seu veículo ser totalmente consumido por um incêndio na rodovia. Apesar das imagens fortes do carro em chamas, o atleta conseguiu sair do automóvel a tempo e não sofreu nenhum tipo de ferimento.

O acidente aconteceu na BR-116, na altura da ponte sobre o Rio Jacuí. O atleta dirigia o veículo sozinho no momento da colisão após deixar o Centro de Treinamentos Hélio Dourado, localizado no município de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e confirmou que o episódio resultou apenas em perdas materiais para o jogador gremista.

Defensor do Grêmio havia entrado em campo horas antes

A reapresentação forçada e o susto na estrada aconteceram logo após o encerramento do compromisso do Tricolor Gaúcho pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O Grêmio acabou derrotado pelo Fluminense em seus domínios na rodada da competição nacional.

A comissão técnica acionou Nathan Borges ainda no primeiro tempo para recompor a defesa após a expulsão de um companheiro.O atleta completou 20 anos nesta semana e o Grêmio o contratou em 2024 após seu destaque na base da Ponte Preta. Na atual temporada, o defensor acumula a marca de 22 partidas disputadas pelo time sub-20 do Grêmio e possui um gol marcado.

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