ASSINE JÁ!
Jogada10

Vazamento sobre pedido de vinhos gera demissão em hotel da Croácia nos EUA

Vazamento sobre pedido de vinhos gera demissão em hotel da Croácia nos EUA
Vazamento sobre pedido de vinhos gera demissão em hotel da Croácia nos EUA -

A Federação Croata de Futebol e a organização da Copa do Mundo adotam cautela máxima com a privacidade da delegação nos Estados Unidos. Segundo o jornal “Sportske novosti”, da Croácia, o vazamento de uma informação sobre os bastidores da hospedagem em Alexandria, na região metropolitana de Washington, causou a demissão do gerente do setor de alimentos e bebidas do hotel. O desligamento aconteceu logo no primeiro dia da chegada da equipe ao local.

O profissional perdeu o cargo por revelar que a delegação solicitou dois vinhos croatas específicos para o período de estadia. A direção do estabelecimento tomou a medida drástica porque todos os funcionários assinaram um contrato de confidencialidade rígido com a Fifa e com a federação do país europeu. O documento proíbe qualquer trabalhador de compartilhar detalhes ou imagens sobre o dia a dia dos atletas na concentração.

Bebida é pouco consumida pelo elenco da Croácia

Apesar do pedido das garrafas ter gerado a polêmica nos bastidores do hotel, o jornal informou que os jogadores consomem pouca bebida alcoólica. O próprio treinador da equipe, Zlatko Dalic, não consome esse tipo de produto e mantém o elenco focado na preparação física.

A preocupação com o sigilo também se estende aos treinamentos da equipe em solo americano. A organização montou um forte aparato de segurança no centro de treinamentos da seleção. A saber, o local conta com duas cercas altas e um controle rigoroso para o acesso de jornalistas e pedestres.

A Croácia integra o Grupo L do Mundial ao lado de Gana, Inglaterra e Panamá. A comissão técnica planeja os últimos ajustes para a estreia oficial na competição, que acontecerá no dia 17 de junho contra os ingleses, na cidade de Dallas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas