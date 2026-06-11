Vazamento sobre pedido de vinhos gera demissão em hotel da Croácia nos EUA

A Federação Croata de Futebol e a organização da Copa do Mundo adotam cautela máxima com a privacidade da delegação nos Estados Unidos. Segundo o jornal “Sportske novosti”, da Croácia, o vazamento de uma informação sobre os bastidores da hospedagem em Alexandria, na região metropolitana de Washington, causou a demissão do gerente do setor de alimentos e bebidas do hotel. O desligamento aconteceu logo no primeiro dia da chegada da equipe ao local.

O profissional perdeu o cargo por revelar que a delegação solicitou dois vinhos croatas específicos para o período de estadia. A direção do estabelecimento tomou a medida drástica porque todos os funcionários assinaram um contrato de confidencialidade rígido com a Fifa e com a federação do país europeu. O documento proíbe qualquer trabalhador de compartilhar detalhes ou imagens sobre o dia a dia dos atletas na concentração.

Bebida é pouco consumida pelo elenco da Croácia

Apesar do pedido das garrafas ter gerado a polêmica nos bastidores do hotel, o jornal informou que os jogadores consomem pouca bebida alcoólica. O próprio treinador da equipe, Zlatko Dalic, não consome esse tipo de produto e mantém o elenco focado na preparação física.

A preocupação com o sigilo também se estende aos treinamentos da equipe em solo americano. A organização montou um forte aparato de segurança no centro de treinamentos da seleção. A saber, o local conta com duas cercas altas e um controle rigoroso para o acesso de jornalistas e pedestres.

A Croácia integra o Grupo L do Mundial ao lado de Gana, Inglaterra e Panamá. A comissão técnica planeja os últimos ajustes para a estreia oficial na competição, que acontecerá no dia 17 de junho contra os ingleses, na cidade de Dallas.

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