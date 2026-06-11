Copa do Mundo. Dias 9 e 10. Restaurante vira o xodó em Morristown

O Jogada10 é um dos primeiros veículos de comunicação a chegar nos Estados Unidos para a cobertura desta edição da Copa do Mundo. A reportagem teve, assim, tempo para mapear os ambientes, descobrir onde estão os melhores lugares e perceber as furadas. Há dez dias em Nova Jersey, em sete, a equipe almoçou no mesmo local, em Morristown. Só não parou por ali em uma jornada extremamente apertada e quando se deslocou a Cleveland para acompanhar o Brasil x Egito do último fim de semana. O pequeno restaurante Riconcito Latino, além de xodó, tornou-se uma parada obrigatória entre um treino no CT do New York Red Bulls e uma entrevista coletiva, em Basking Ridge.

Localizado à frente da estação de trem da cidade, o restaurante é um empreendimento da comunidade da América Central/Caribe. Na hora do almoço, a TV transmite as notícias para o público latino, principalmente sobre os tornados que ameaçam a Flórida. Em seguida, entra o “Brasil Urgente” em castelhano, com o apresentador elevando um pouco o tom de voz. Houve um dia, aliás, que coube ao João Kléber mexicano o papel do entretenimento. Nada, portanto, como assistir ao “Teste de Fidelidade” às vésperas do funesto Dia dos Namorados.

Comida caseira e honesta

Em Morristown, circulam, à boca pequena, rumores sobre uma eventual participação do Jogada10 nos lucros do Rinconcito. Algumas informações também sustentam que o J10 pode comprar parte do restaurante e virar um dos sócios do estabelecimento. Brincadeiras à parte, estamos sempre no mesmo local porque acreditamos na força da repetição.

O Riconcito Latino serve uma comida caseira e honesta, algo raro por estas bandas, em Nova Jersey. Assim, vai ficando cada dia mais famoso. Nesta semana, aliás, jornalistas de “O Globo” aproveitaram a dica do Jogada10 e também pararam ali para almoçar. A reação foi a melhor possível. Um dos membros da tropa voltou lá no dia seguinte, em carreira solo, sem avisar a ninguém. ¡Arriba!

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

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