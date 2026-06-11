ASSINE JÁ!
Jogada10

Marrocos anuncia cortes por lesão antes da estreia na Copa do Mundo

Marrocos anuncia cortes por lesão antes da estreia na Copa do Mundo
Marrocos anuncia cortes por lesão antes da estreia na Copa do Mundo -

Adversário do Brasil no primeiro jogo na Copa do Mundo, o Marrocos anunciou na noite desta quinta-feira (10) duas trocas por conta de lesão em sua lista. O atacante Abde Ezzalzouli e o zagueiro Nayef Aguerd foram cortados do elenco e estão fora do torneio.

Inicialmente, Ezzalzouli ficaria de fora apenas da estreia, mas permaneceria no elenco. Entretanto, o jogador teve uma entorse no joelho direito, sofrida no amistoso contra a Noruega, e precisa de pelo menos três semanas de recuperação. Com isso, teve sua participação inviabilizada no Mundial.

Por outro lado, Aguerd já chegou à seleção com uma lesão na virilha e já tinha sua participação na Copa colocada em xeque. Entretanto, o defensor permaneceu com o elenco, por conta da sua importância para o grupo. Apesar de ter avançado na recuperação, o jogador não possui condições para atuar no torneio e ficou de fora.

Em seus lugares, o técnico Mohame Ouahbi convocou o defensor Marwane Saadan, do Al Fateh, da Arábia Saudita, e o atacante Amine Sbai, do Angers, da França.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas