Marrocos anuncia cortes por lesão antes da estreia na Copa do Mundo

Adversário do Brasil no primeiro jogo na Copa do Mundo, o Marrocos anunciou na noite desta quinta-feira (10) duas trocas por conta de lesão em sua lista. O atacante Abde Ezzalzouli e o zagueiro Nayef Aguerd foram cortados do elenco e estão fora do torneio.

Inicialmente, Ezzalzouli ficaria de fora apenas da estreia, mas permaneceria no elenco. Entretanto, o jogador teve uma entorse no joelho direito, sofrida no amistoso contra a Noruega, e precisa de pelo menos três semanas de recuperação. Com isso, teve sua participação inviabilizada no Mundial.

Por outro lado, Aguerd já chegou à seleção com uma lesão na virilha e já tinha sua participação na Copa colocada em xeque. Entretanto, o defensor permaneceu com o elenco, por conta da sua importância para o grupo. Apesar de ter avançado na recuperação, o jogador não possui condições para atuar no torneio e ficou de fora.

Em seus lugares, o técnico Mohame Ouahbi convocou o defensor Marwane Saadan, do Al Fateh, da Arábia Saudita, e o atacante Amine Sbai, do Angers, da França.

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