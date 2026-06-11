Jornalista marroquino aposta em vitória sobre o Brasil e vê Leões prontos para surpreender

A confiança em torno da seleção de Marrocos segue alta às vésperas da estreia na Copa do Mundo de 2026. Sem esconder o otimismo, o jornalista marroquino Houdifa Elhajjam, da Agência Marroquina de Notícias, acredita que os Leões do Atlas têm condições de repetir o sucesso alcançado no Catar e até derrotar o Brasil no primeiro compromisso do Grupo C.

Em entrevista para o J10 e Voz do Esporte, Houdifa afirmou que a expectativa no país é de mais uma campanha marcante após a histórica quarta colocação conquistada em 2022, quando Marrocos se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo.

“Eu espero que a equipe marroquina faça o mesmo que fez na última Copa do Mundo e esperamos que a equipe marroquina faça o melhor que fez na última Copa do Mundo.”, disse o jornalista.

O confronto entre Brasil e Marrocos acontece neste sábado (13/6), no MetLife Stadium. Contuudo, está sendo tratado pelos marroquinos como um dos grandes jogos da primeira fase. Apesar de reconhecer a força da Seleção Brasileira, Houdifa acredita que o equilíbrio deve marcar a partida.

“O Brasil é um dos melhores times no mundo de futebol, mas o Marrocos também tem um ótimo time com jogadores talentosos. Eu acho que o jogo será difícil para ambos, mas o jogo pode ser, pequenos detalhes podem fazer a diferença.”

Lesões não mudam confiança de Marrocos

A seleção africana chega ao Mundial com algumas preocupações no departamento médico. O atacante Abde Ezzalzouli e os laterais Noussair Mazraoui e Anass Salah Eddine sofreram problemas físicos recentemente, especialmente após o amistoso contra a Noruega e não devem enfrentar o Brasil. Mesmo assim, o jornalista acredita que o elenco possui profundidade suficiente para compensar eventuais ausências.

“Sim, cada elemento do nosso time tem um papel importante, mas como um time inteiro, algumas lesões, alguns jogadores que não vão jogar, não terão um grande problema para o time marroquino, porque temos muitos jogadores que podem jogar em vez dos lesionados.”

Para ele, a força coletiva construída nos últimos anos é justamente uma das maiores virtudes da equipe comandada por Mohamed Ouahbi.

“Isso é uma perda importante, mas o time do Marrocos como um todo, como um time sólido, não acha que vai sofrer tanto com essas perdas, porque o time consegue realmente se sobressair, mesmo sem ter esses jogadores.”

Palpite ousado para a estreia contra o Brasil

Por fim, o palpite Houdifa acabou sendo bem ousado. O jornalista não hesitou e apostou em uma vitória marroquina diante da Seleção Brasileira.

“2×1 para o Marrocos.”

Na projeção do jornalista, os gols africanos seriam marcados por Brahim Díaz e Ismael Saibari. Pelo lado brasileiro, ele apontou Raphinha como provável autor do gol da Amarelinha.

A confiança reflete o momento vivido por Marrocos. Afinal, invicta há 29 partidas e campeã africana neste ciclo, a seleção chega aos Estados Unidos cercada por expectativas elevadas.

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