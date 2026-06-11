Dia de abertura da Copa movimenta quatro continentes pela segunda vez; veja lista

Cada edição da Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira (dia 11), reserva curiosidades que costumam passar despercebidas aos olhos do torcedor. Quando o assunto é o dia de abertura, no entanto, um desses “acasos” se repete em 2026. Afinal, esta é apenas a segunda vez na história do evento em que quatro continentes estarão representados na estreia.

A bola vai rolar para uma seleção da Europa, uma da América do Norte, uma da África e uma da Ásia. O México, o anfitrião das partidas, enfrenta a África do Sul, na Cidade do México, às 16h (horário de Brasília). Mais tarde, às 22h, a Tchéquia mede forças com a Coreia do Sul, em Guadalajara. Ambos os confrontos são pelo Grupo A.

O único momento em que isso ocorreu, na história das Copas, foi em 2010. Coincidentemente, sul-africanos e mexicanos também duelaram (1 a 1), em Joanesburgo, e depois França e Uruguai empataram em 0 a 0. A diferença é que não havia representante do continente asiático.

Tabela da Copa varia

Não foi sempre que o Mundial entregou duas partidas logo no primeiro dia. Aliás, isso só passou a ocorrer a partir de 2006, há 20 anos, quando a Alemanha (anfitriã) venceu a Costa Rica e o Equador derrotou a Polônia. Até então, além da festa oficial de abertura, a Fifa reservava a data para um jogo único.

Na última Copa, o Catar fez as honras da casa, mas perdeu para o Equador, que contou com dois gols de Enner Valencia, em Al Khor. Porém, esta também foi uma partida isolada, voltando às origens do torneio.

Como o Mundial de 2026 traz um número de recorde de seleções (48) classificadas, o total de jogos passou de 64 para 104 – e quantidade de dias entre a abertura e a final passa a ser de 37. Esta também é a primera vez que haverá três três sedes – Estados Unidos, Canadá e México.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook