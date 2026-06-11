Quem é a joia de Marrocos que trocou a França às vésperas da Copa para encarar o Brasil

Marrocos chega à Copa do Mundo de 2026 com a missão de confirmar que a campanha histórica no Catar não foi obra do acaso. Entre os nomes que simbolizam o futuro da seleção africana está o meio-campista Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos, que trocou a França pelo país de origem de sua família e agora se prepara para enfrentar o Brasil na estreia do Grupo C.

Considerado uma das maiores promessas do futebol europeu, Bouaddi nasceu em Senlis, na França, mas possui raízes marroquinas por parte da família. O jovem atuou durante anos pelas categorias de base da seleção francesa e era visto como uma das apostas para o futuro dos Bleus. No entanto, decidiu mudar de rumo e defender os Leões do Atlas no futebol profissional.

A escolha foi resultado de um trabalho de convencimento realizado pela federação marroquina, que apresentou ao atleta o projeto para os próximos anos da seleção.

“O treinador e o presidente me disseram que escolher o Marrocos foi a decisão certa e que eu teria uma recepção incrível. Eles não mentiram. A recepção foi incrível, as instalações são de altíssimo nível, o time é fantástico, então tudo está perfeito. Fiquei surpreso. Não acho que existam muitas instalações assim no mundo. Temos uma equipe muito boa, todos se dão bem. Tomei minha decisão e tenho muito orgulho dela, é um alívio. Espero que traga muitas coisas lindas para o futuro.”, disse Bouaddi, em sua apresentação em Marrocos.

Jovem precisou convencer antes

A naturalização esportiva de Bouaddi foi concluída pela Fifa em maio, cerca de um mês antes do início da Copa do Mundo. Ainda assim, o meia precisou passar por uma espécie de avaliação final antes de garantir presença na lista definitiva.

O técnico Mohamed Ouahbi reuniu alguns atletas em um período de treinamentos preparatórios e promoveu um amistoso diante de Burundi. Marrocos venceu por 5 a 0, e o jovem meio-campista convenceu a comissão técnica de que estava pronto para integrar o grupo que disputará o Mundial.

A convocação coroou uma ascensão meteórica iniciada no Lille. Desde a estreia como profissional, em 2023, Bouaddi acumulou 95 partidas pela equipe francesa, consolidando-se como uma das principais revelações do clube.

Joia de Marrocos já está no alvo de gigantes europeus

Mesmo sem números expressivos de gols ou assistências, Bouaddi chama atenção pela inteligência tática e pela capacidade de participar da construção das jogadas desde os primeiros passes. Além disso, o meia também se destaca pela intensidade sem a bola e pela qualidade defensiva.

As atuações já despertaram o interesse de alguns dos principais clubes da Europa. Segundo a imprensa europeia, equipes como PSG e Arsenal monitoram de perto o desenvolvimento do jogador e acompanham sua evolução desde a última temporada. A Copa do Mundo surge, portanto, como uma oportunidade para que a promessa marroquina ganhe ainda mais projeção internacional.

Depois de surpreender o mundo em 2022, quando eliminou Espanha e Portugal no mata-mata e alcançou a semifinal da Copa do Mundo, Marrocos chega aos Estados Unidos com o objetivo de se manter entre as seleções mais competitivas do torneio.

A campanha no Catar transformou o futebol marroquino. Jogadores como Hakimi, Bono, Amrabat, Ounahi e Mazraoui ganharam valorização internacional, enquanto a seleção consolidou sua posição entre as forças emergentes do cenário mundial. Agora, uma nova geração começa a surgir. E Bouaddi está sendo apontado como um dos principais representantes desse futuro.

Marrocos estreia na Copa do Mundo contra o Brasil, no dia 13 de junho. Em seguida, enfrenta a Escócia e encerra sua participação na fase de grupos diante do Haiti.

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