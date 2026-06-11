Vídeo: jogadores dos EUA vão à loucura com vitória épica dos Knicks na NBA

A seleção dos Estados Unidos protagonizou uma comemoração eufórica na noite de quarta-feira (10) após a vitória do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs no Jogo 4 das Finais da NBA. No entanto, a festa também gerou apreensão entre os torcedores, já que ocorreu menos de 48 horas antes da estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026.

Reunidos em um hotel no sul da Califórnia, os jogadores acompanharam os momentos decisivos da partida em um telão. Quando OG Anunoby aproveitou um rebote no segundo final e garantiu a vitória dos Knicks por 107 a 106, o grupo explodiu em comemoração.

Veja o vídeo:









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Entre os mais animados estava o meio-campista Tyler Adams, torcedor declarado da franquia de Nova York. O jogador pulou sobre sofás e celebrou intensamente ao lado dos companheiros. Além dele, Chris Richards, que se recupera de uma lesão no tornozelo, também participou da festa.

Pouco depois, a Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSoccer) divulgou nas redes sociais um vídeo da reação dos atletas. Em seguida, torcedores manifestaram preocupação com a intensidade da comemoração, temendo possíveis lesões às vésperas do início do Mundial.

Enquanto alguns jogadores se jogavam uns sobre os outros em meio à empolgação, o experiente zagueiro Tim Ream adotou uma postura mais contida e observou a cena com expressão de surpresa.

A celebração, inclusive, também reforçou a ligação de Adams com os Knicks. Recentemente, o meio-campista precisou rebater uma brincadeira feita por Weston McKennie, que havia questionado publicamente sua fidelidade ao time de Nova York.

A seleção dos Estados Unidos estreia na Copa do Mundo contra o Paraguai, nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília). A partida válida pelo Grupo D será realizada no SoFi Stadium, em Los Angeles.

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