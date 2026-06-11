Cerimônia no Azteca abre a Copa do Mundo com shows e casa cheia. Veja onde assistir

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira (11/6) com uma grande celebração no Estádio Azteca, na Cidade do México. Antes de a bola rolar para México e África do Sul, partida que abre o Grupo A do torneio, a cerimônia inaugural contará com uma série de atrações musicais internacionais lideradas por Shakira e pelo cantor nigeriano Burna Boy.

A dupla é responsável por “Dai Dai”, música oficial da Copa do Mundo de 2026, e será a principal atração do espetáculo que antecede o primeiro jogo do Mundial. Para Shakira, a participação tem um significado especial. Esta será a terceira vez que a artista colombiana marca presença em cerimônias oficiais da Copa do Mundo

Além de Shakira e Burna Boy, a abertura no México reunirá artistas de diferentes países e estilos musicaais. Estão confirmadas apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

A cerimônia está programada para começar às 14h30 (de Brasília), pouco antes do confronto entre mexicanos e sul-africanos, marcado para as 16h.

Os torcedores poderão acompanhar o evento por diferentes plataformas. A transmissão será realizada pela TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, GeTV, pelo Globoplay, e pela CazéTV, no YouTube.

Canadá e Estados Unidos também terão celebrações para a Copa do Mundo

Contudo, as festividades da Copa do Mundo não ficarão restritas ao México. No dia seguinte, 12 de junho, Canadá e Estados Unidos também promoverão cerimônias especiais para marcar suas estreias como sedes do torneio.

Em Toronto, antes do duelo entre Canadá e Bósnia, o público acompanhará apresentações de Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara. O evento ainda contará com Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

Já em Los Angeles, a festa será comandada por Katy Perry. A cantora norte-americana dividirá o palco com o rapper Future, o DJ Sanjoy, a brasileira Anitta e a cantora paraguaia Marilina Bogado.

Outro nome confirmado para a celebração nos Estados Unidos é Lisa, integrante do grupo sul-coreano Blackpink, uma das artistas mais populares do cenário global atualmente.

Aliás, a edição de 2026 será a maior da história das Copas do Mundo. Afinal, pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e acontecerá simultaneamente em três países: México, Estados Unidos e Canadá.

Por isso, a Fifa preparou uma série de eventos espalhados pelas cidades-sede para transformar o início da competição em uma celebração global, unindo futebol, música e entretenimento antes mesmo do primeiro apito.

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