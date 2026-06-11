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Cerimônia no Azteca abre a Copa do Mundo com shows e casa cheia. Veja onde assistir

Colombian singer Shakira performs onstage during a halftime show in the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Florida on July 14, 2024. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)
Colombian singer Shakira performs onstage during a halftime show in the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Florida on July 14, 2024. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) -

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira (11/6) com uma grande celebração no Estádio Azteca, na Cidade do México. Antes de a bola rolar para México e África do Sul, partida que abre o Grupo A do torneio, a cerimônia inaugural contará com uma série de atrações musicais internacionais lideradas por Shakira e pelo cantor nigeriano Burna Boy.

A dupla é responsável por “Dai Dai”, música oficial da Copa do Mundo de 2026, e será a principal atração do espetáculo que antecede o primeiro jogo do Mundial. Para Shakira, a participação tem um significado especial. Esta será a terceira vez que a artista colombiana marca presença em cerimônias oficiais da Copa do Mundo

Além de Shakira e Burna Boy, a abertura no México reunirá artistas de diferentes países e estilos musicaais. Estão confirmadas apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

A cerimônia está programada para começar às 14h30 (de Brasília), pouco antes do confronto entre mexicanos e sul-africanos, marcado para as 16h.

Os torcedores poderão acompanhar o evento por diferentes plataformas. A transmissão será realizada pela TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, GeTV, pelo Globoplay, e pela CazéTV, no YouTube.

Canadá e Estados Unidos também terão celebrações para a Copa do Mundo

Contudo, as festividades da Copa do Mundo não ficarão restritas ao México. No dia seguinte, 12 de junho, Canadá e Estados Unidos também promoverão cerimônias especiais para marcar suas estreias como sedes do torneio.

Em Toronto, antes do duelo entre Canadá e Bósnia, o público acompanhará apresentações de Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara. O evento ainda contará com Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

Já em Los Angeles, a festa será comandada por Katy Perry. A cantora norte-americana dividirá o palco com o rapper Future, o DJ Sanjoy, a brasileira Anitta e a cantora paraguaia Marilina Bogado.

Outro nome confirmado para a celebração nos Estados Unidos é Lisa, integrante do grupo sul-coreano Blackpink, uma das artistas mais populares do cenário global atualmente.

Aliás, a edição de 2026 será a maior da história das Copas do Mundo. Afinal, pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e acontecerá simultaneamente em três países: México, Estados Unidos e Canadá.

Por isso, a Fifa preparou uma série de eventos espalhados pelas cidades-sede para transformar o início da competição em uma celebração global, unindo futebol, música e entretenimento antes mesmo do primeiro apito.

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