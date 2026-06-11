Zebra, festa e poucos gols: como foram os jogos de estreia nas Copas do Mundo

O que esperar dos primeiros momentos da Copa do Mundo? Música e festa antes de a bola rolar, talvez poucos gols e boas chances de uma “zebra”. Essa é a história das aberturas da competição, que ocorre em formato similar desde 1966, na Inglaterra. Na época, as partidas inaugurais começaram a ser isoladas.

México e África do Sul entram em campo às 16h desta quinta-feira, na capital asteca, para dar sequência a um roteiro que conta com derrotas trágicas de últimos campeões. Como exemplos, a Argentina para Camarões, em 1990, e da França, em 2002, para Senegal.

Outro dado curioso, aliás, é que os quatro primeiros jogos desde a criação desta lista terminaram em 0 a 0, puxando a média geral para apenas 1.53 gols por jogo em estreias na Copa. No entanto, desde 2006, os números disparam para 19 gols em cinco partidas, garantindo 3.8 bolas na rede.

Lista de jogos de abertura das Copas

1966 (Inglaterra): Inglaterra 0 x 0 Uruguai

1970 (México): México 0 x 0 União Soviética

1974 (Alemanha Ocidental): Brasil 0 x 0 Iugoslávia

1978 (Argentina): Alemanha Ocidental 0 x 0 Polônia

1982 (Espanha): Argentina 0 x 1 Bélgica

1986 (México): Itália 1 x 1 Bulgária

1990 (Itália): Argentina 0 x 1 Camarões

1994 (EUA): Alemanha 1 x 0 Bolívia

1998 (França): Brasil 2 x 1 Escócia

2002 (Coreia do Sul/Japão): França 0 x 1 Senegal

2006 (Alemanha): Alemanha 4 x 2 Costa Rica

2010 (África do Sul): África do Sul 1 x 1 México

2014 (Brasil): Brasil 3 x 1 Croácia

2018 (Rússia): Rússia 5 x 0 Arábia Saudita

2022 (Catar): Catar 0 x 2 Equador





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