Zebra, festa e poucos gols: como foram os jogos de estreia nas Copas do Mundo

O que esperar dos primeiros momentos da Copa do Mundo? Música e festa antes de a bola rolar, talvez poucos gols e boas chances de uma “zebra”. Essa é a história das aberturas da competição, que ocorre em formato similar desde 1966, na Inglaterra. Na época, as partidas inaugurais começaram a ser isoladas.
México e África do Sul entram em campo às 16h desta quinta-feira, na capital asteca, para dar sequência a um roteiro que conta com derrotas trágicas de últimos campeões. Como exemplos, a Argentina para Camarões, em 1990, e da França, em 2002, para Senegal.
Outro dado curioso, aliás, é que os quatro primeiros jogos desde a criação desta lista terminaram em 0 a 0, puxando a média geral para apenas 1.53 gols por jogo em estreias na Copa. No entanto, desde 2006, os números disparam para 19 gols em cinco partidas, garantindo 3.8 bolas na rede.
Lista de jogos de abertura das Copas
1966 (Inglaterra): Inglaterra 0 x 0 Uruguai
1970 (México): México 0 x 0 União Soviética
1974 (Alemanha Ocidental): Brasil 0 x 0 Iugoslávia
1978 (Argentina): Alemanha Ocidental 0 x 0 Polônia
1982 (Espanha): Argentina 0 x 1 Bélgica
1986 (México): Itália 1 x 1 Bulgária
1990 (Itália): Argentina 0 x 1 Camarões
1994 (EUA): Alemanha 1 x 0 Bolívia
1998 (França): Brasil 2 x 1 Escócia
2002 (Coreia do Sul/Japão): França 0 x 1 Senegal
2006 (Alemanha): Alemanha 4 x 2 Costa Rica
2010 (África do Sul): África do Sul 1 x 1 México
2014 (Brasil): Brasil 3 x 1 Croácia
2018 (Rússia): Rússia 5 x 0 Arábia Saudita
2022 (Catar): Catar 0 x 2 Equador
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