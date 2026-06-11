Três brasileiros estão no Top10 dos maiores da história das Copas do Mundo

A emissora britânica BBC divulgou, nesta quinta-feira, uma lista com os dez jogadores mais lendários da história das Copas do Mundo. O ranking reúne nomes que marcaram época no torneio e destaca três brasileiros entre os selecionados: Pelé, Ronaldo e Cafu.

No topo da lista, a BBC escolheu Pelé como a maior lenda da história dos Mundiais. A emissora destacou o fato de o brasileiro ser o único jogador tricampeão da Copa do Mundo e ressaltou sua influência global no esporte. Além disso, o veículo classificou o maior jogador de todos os tempos como o nome mais icônico que o futebol já produziu.

Já Ronaldo aparece na terceira colocação. A publicação relembrou a trajetória do atacante entre a decepção da final de 1998 e a consagração no Mundial de 2002, quando comandou a conquista do pentacampeonato brasileiro com oito gols, incluindo dois na decisão contra a Alemanha.

Por sua vez, Cafu surge em nono lugar. A BBC destacou, aliás, a longevidade e a regularidade do lateral-direito, que disputou três finais consecutivas de Copa do Mundo — em 1994, 1998 e 2002 — e levantou a taça como capitão da Seleção Brasileira no Japão.

Top 10 das maiores lendas das Copas, segundo a BBC

1º) Pelé (Brasil)

2º) Diego Maradona (Argentina)

3º) Ronaldo (Brasil)

4º) Lionel Messi (Argentina)

5º) Franz Beckenbauer (Alemanha)

6º) Kylian Mbappé (França)

7º) Zinedine Zidane (França)

8º) Paolo Rossi (Itália)

9º) Cafu (Brasil)

1º) Geoff Hurst (Inglaterra)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.