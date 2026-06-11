Cafu aposta no Brasil de Ancelotti e relembra importância de Ronaldinho no penta

O ex-capitão da Seleção Brasileira Cafu demonstrou confiança na campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Em artigo publicado pela La Gazzetta dello Sport, o pentacampeão mundial apontou a equipe comandada por Carlo Ancelotti como uma das candidatas ao título e destacou a importância do ambiente interno para transformar talento em resultados.

Embora tenha reconhecido a força de seleções como Argentina, França, Espanha, Inglaterra e Alemanha, Cafu reforçou que o Brasil sempre entra em um Mundial como postulante ao troféu. Segundo ele, a chegada de Ancelotti representa um fator capaz de fortalecer a equipe em momentos decisivos.

“O Brasil deve sempre ser considerado um dos favoritos”, escreveu o ex-lateral. “Ancelotti traz serenidade e liderança. A seleção precisa reencontrar confiança e identidade, sem sacrificar a criatividade que sempre caracterizou o nosso futebol”, completou.

Além disso, o ex-jogador ressaltou a qualidade do elenco atual. Na avaliação dele, o Brasil reúne jovens promessas e atletas consolidados nos principais clubes da Europa, o que aumenta o potencial competitivo da equipe. No entanto, Cafu alertou que o sucesso dependerá da construção de um verdadeiro espírito coletivo. “Se conseguirmos criar o espírito de equipe certo, poderemos ser uma das seleções mais difíceis de enfrentar”, afirmou.

A lembrança de Ronaldinho em 2002

Ao abordar a importância da união do grupo, Cafu recordou um episódio da campanha vitoriosa na Copa do Mundo de 2002. Segundo ele, o técnico Luiz Felipe Scolari percebeu que o ambiente da delegação estava excessivamente sério durante a preparação e pediu aos jogadores mais leveza no dia a dia.

Foi então que Ronaldinho Gaúcho assumiu o protagonismo fora de campo. De acordo com Cafu, o craque começou a animar os companheiros com músicas e danças, ajudando a criar um clima mais descontraído dentro da concentração. A mudança de ambiente fortaleceu a convivência do grupo e teve influência direta na caminhada rumo ao pentacampeonato.

“O time era muito forte, mas a união, os sorrisos e a vontade de estarmos juntos também fizeram a diferença”, relembrou Cafu. Para ele, grandes torneios não são vencidos apenas com talento. Organização, sacrifício e coesão do elenco continuam sendo elementos fundamentais para conquistar uma Copa do Mundo.

Esperança pela semifinal

Por fim, Cafu fez uma previsão otimista. Ele acredita que o Brasil possui condições de alcançar pelo menos as semifinais do torneio e considera que, chegando entre os quatro melhores, a disputa pelo título fica completamente aberta.

“O Brasil está entre os candidatos ao título. Não será fácil. O nível dos nossos adversários é extremamente alto. Mas acredito que, com Ancelotti e o potencial do nosso elenco, a Seleção tem tudo para chegar pelo menos à semifinal”, concluiu.

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