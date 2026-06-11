Mãe de Neymar embarca para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A Copa do Mundo contará com uma torcedora especial nas arquibancadas para apoiar Neymar. Na última quarta-feira (10), Nadine Gonçalves embarcou rumo aos Estados Unidos para acompanhar de perto os jogos da Seleção Brasileira durante o torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Além de marcar presença nas partidas do Brasil, a mãe do camisa 10 demonstrou confiança na participação do filho em sua quarta Copa do Mundo. Durante o embarque, ela conversou com uma repórter da CazéTV e comentou a expectativa para a competição.

Ao falar sobre Neymar, Nadine destacou sua fé e desejou que o torneio tenha um desfecho positivo para o atacante e para toda a equipe brasileira. “Pedindo a Deus que dê tudo certo dessa vez. Que Deus esteja no controle de todos, principalmente do meu filho”, disse ela.

Em seguida, a repórter perguntou se ela mantém algum ritual antes das partidas da Seleção. Sem hesitar, Nadine revelou qual é seu principal hábito nos dias de jogo.

“É orar, orar sempre”, respondeu Nadine.

Neymar volta a tocar na bola em treino da Seleção