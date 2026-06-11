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Polícia Civil faz operação contra cambismo digital após denúncia do Palmeiras

Polícia Civil faz operação contra cambismo digital após denúncia do Palmeiras
Polícia Civil faz operação contra cambismo digital após denúncia do Palmeiras -

Após pedido do Palmeiras, a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP) cumpriu, nesta quarta-feira (10), um mandado de busca e apreensão. O foco, então, foi em uma investigação sobre cambismo digital, falsidade ideológica e outros crimes relacionados. A informação é do portal “ge”.

A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), sob o comando do delegado Cesar Saad, conduziu a operação para a instauração de um inquérito policial. Diante deste cenário, o Poder Judiciário de São Paulo autorizou a medida.

No início deste ano, a área de Prevenção de Fraudes da Auditoria Interna do Alviverde identificou a atuação de cambistas que comercializavam ingressos por meio de fraudes eletrônicas. Dessa forma, as informações levantadas pelo clube paulista foram fundamentais para o avanço das investigações.

Durante a operação, os policiais localizaram um dos suspeitos na cidade de Araras, a cerca de 400 quilômetros da capital paulista, Nesse sentido, apreenderam um celular e um computador (CPU). Os equipamentos, portanto, passarão por perícia para complementar a investigação.

Combate ao cambismo

O Palmeiras se destaca como um dos clubes mais atuantes no combate ao cambismo no Brasil. Assim, desde 2023, na gestão da presidente Leila Pereira, o clube utiliza biometria facial em 100% dos ingressos comercializados para partidas como mandante.

Além de dificultar a ação de cambistas, a biometria facial também auxilia na identificação de pessoas procuradas pela Justiça. Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o clube já contribuiu para a prisão de 35 devedores de pensão alimentícia desde o início da iniciativa.

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