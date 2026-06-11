Polícia Civil faz operação contra cambismo digital após denúncia do Palmeiras

Após pedido do Palmeiras, a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP) cumpriu, nesta quarta-feira (10), um mandado de busca e apreensão. O foco, então, foi em uma investigação sobre cambismo digital, falsidade ideológica e outros crimes relacionados. A informação é do portal “ge”.

A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), sob o comando do delegado Cesar Saad, conduziu a operação para a instauração de um inquérito policial. Diante deste cenário, o Poder Judiciário de São Paulo autorizou a medida.

No início deste ano, a área de Prevenção de Fraudes da Auditoria Interna do Alviverde identificou a atuação de cambistas que comercializavam ingressos por meio de fraudes eletrônicas. Dessa forma, as informações levantadas pelo clube paulista foram fundamentais para o avanço das investigações.

Durante a operação, os policiais localizaram um dos suspeitos na cidade de Araras, a cerca de 400 quilômetros da capital paulista, Nesse sentido, apreenderam um celular e um computador (CPU). Os equipamentos, portanto, passarão por perícia para complementar a investigação.

Combate ao cambismo

O Palmeiras se destaca como um dos clubes mais atuantes no combate ao cambismo no Brasil. Assim, desde 2023, na gestão da presidente Leila Pereira, o clube utiliza biometria facial em 100% dos ingressos comercializados para partidas como mandante.

Além de dificultar a ação de cambistas, a biometria facial também auxilia na identificação de pessoas procuradas pela Justiça. Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o clube já contribuiu para a prisão de 35 devedores de pensão alimentícia desde o início da iniciativa.

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