Haiti exibe nova camisa depois de censura da Fifa

O Haiti fez uma mudança no uniforme às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Após a Fifa obrigar a retirada da ilustração da histórica Batalha de Vertières, a Federação Haitiana de Futebol realizou as mudanças, mesmo contra a própria vontade. Afinal, um porta-voz da seleção haitiana considerou a decisão de classificar a imagem como política foi uma “interpretação equivocada”.

“Após uma interpretação equivocada, dirigentes da Fifa pediram à federação que removesse uma imagem que retrata Vertières e alguns heróis da independência hasteando a bandeira haitiana. Vertières foi o local da última batalha que levou à nossa independência, travada em 18 de novembro de 1803”, disse o porta-voz da federação haitiana em entrevista ao jornal inglês “The Athletic”.

A camisa do Haiti possuía uma ilustração da histórica Batalha de Vertières, travada em 1803. O uniforme, portanto, trazia uma bandeira azul e vermelha, sendo hasteada por haitianos, na parte inferior. Contudo, na camisa azul, a parte da mesma cor da bandeira haitiana “sumiu”. Dessa forma, abriu margem para interpretações diferentes, incluindo a possibilidade de ser uma bandeira da Polônia.

A teoria é até plausível. Afinal, os poloneses tiveram papel importante na independência haitiana. Na época, Napoleão Bonaparte, imperador da França, enviou milhares de legionários poloneses ao Haiti, então colônia francesa, em 1802 para reprimir uma revolta local. No entanto, os poloneses logo perceberam que Napoleão os estava usando como força de ocupação e, assim, mudaram de lado.

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