Raphinha e esposa levam transmissão da Copa para comunidades onde cresceram

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo terá um significado ainda mais especial para Raphinha e sua esposa, Natalia Belloli. O casal organizou três pontos de transmissão em comunidades de Porto Alegre para que moradores possam acompanhar juntos a caminhada do Brasil em busca do hexacampeonato.

Além disso, a iniciativa busca aproximar os torcedores da atmosfera do Mundial e proporcionar uma experiência coletiva para quem nem sempre consegue acompanhar os jogos em grandes eventos ou espaços estruturados. A proposta é reunir famílias, amigos e vizinhos em um ambiente de celebração e confraternização.

Por meio das redes sociais, Natalia compartilhou detalhes da ação e mostrou imagens dos locais preparados para receber o público. Nas fotos, é possível ver telões instalados e áreas organizadas para acomodar os moradores. Segundo a influenciadora, os três espaços funcionarão como verdadeiras “fan fests” durante os jogos da Seleção Brasileira.

A escolha dos locais também tem forte valor afetivo para o casal. Raphinha cresceu na comunidade da Restinga, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já Natalia viveu no Morro da Vila Maria da Conceição, também na capital gaúcha. Dessa forma, a ação representa uma forma de retribuir o carinho recebido ao longo da trajetória dos dois.

A história do casal começou justamente nesse contexto. Em 2025, Natalia revelou que, durante o namoro, eles chegaram a fugir de confrontos entre gangues rivais da região. Os dois se conheceram quando Raphinha treinava em um time de várzea comandado pelo pai dela. Agora, anos depois, retornam às suas origens para compartilhar com a comunidade um dos momentos mais importantes da carreira do atacante.

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