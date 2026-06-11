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MPF pede suspensão do leilão do CT do Santos após apontar falhas no processo

MPF pede suspensão do leilão do CT do Santos após apontar falhas no processo
MPF pede suspensão do leilão do CT do Santos após apontar falhas no processo -

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) suspenda imediatamente o leilão do terreno onde está localizado o CT Rei Pelé, do Santos. A sessão pública do certame está marcada para 4 de agosto. A informação é do portal “ge”.

No documento, o MPF solicita que a venda permaneça suspensa até o saneamento integral das pendências técnicas, jurídicas, tributárias e patrimoniais identificadas no processo. Assim, a Superintendência do Patrimônio da União deverá informar se acatará ou não a recomendação.

Durante a análise do caso, o órgão identificou uma série de questionamentos sobre a negociação. Entre elas, dúvidas em relação ao valor de mercado do terreno, pendências tributárias, o impasse sobre benfeitorias realizadas pelo Santos e possíveis impactos das condições do edital na competitividade do leilão.

Embora não tenha força de decisão judicial, a recomendação funciona como um alerta formal. Caso a SPU não a cumpra, o MPF poderá adotar outras medidas, entre elas o ajuizamento de ações na Justiça.

Entenda o caso

Responsável pelo procedimento, o procurador da República Thiago Lacerda Nobre afirmou que o processo de leilão avançou mesmo com questões relevantes ainda sem esclarecimento. A principal delas envolve a avaliação do imóvel.

O terreno recebeu avaliação de R$ 79,7 milhões, mas o MPF questiona se a revalidação do laudo considerou as mudanças urbanísticas implementadas pela Prefeitura de Santos após a criação do NIDE 11, legislação que ampliou o potencial construtivo da região. Para o órgão, é necessário comprovar tecnicamente que essas alterações não influenciaram o valor de mercado da área antes da realização do leilão.

Dessa forma, o Ministério Público também apontou divergências sobre o passivo tributário do imóvel. Enquanto uma consulta indica débitos de IPTU superiores a R$ 2 milhões, outra registra uma dívida próxima de R$ 27 mil.

Outro ponto destacado pelo órgão é o conflito entre a União e o Santos sobre as benfeitorias realizadas no CT. O clube reivindica uma indenização estimada em R$ 8,26 milhões pelas melhorias executadas no local, mas a União entende que não existe direito ao ressarcimento.

O MPF ainda avalia que as condições previstas no edital podem reduzir o interesse de possíveis compradores. Isso porque o imóvel será leiloado com o Santos ainda ocupando a área, sem previsão de prazo para desocupação. Nesse sentido, o futuro proprietário assumiria os riscos e os eventuais custos judiciais para obter a posse do terreno.

Por fim, o órgão pede esclarecimentos sobre possíveis contradições nas informações apresentadas durante o procedimento. Entre elas, a participação de representantes do Ministério do Esporte em reuniões relacionadas ao imóvel e a atuação do conselheiro do Santos Nicolino Bozzella Júnior nas negociações envolvendo a área e uma possível operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal.

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