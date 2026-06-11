Abertura da Copa tem ameaça de chuva, e Fifa adota protocolo rígido para tempestades

A possibilidade de chuva forte na Cidade do México durante a abertura da Copa do Mundo de 2026 levou a Fifa a colocar em prática um protocolo padronizado para tempestades em todas as partidas do torneio. A medida ganhou destaque às vésperas da estreia entre México e África do Sul, marcada para o Estádio Azteca, em meio a previsões de instabilidade climática na capital mexicana.

A entidade decidiu adotar o procedimento após os diversos episódios de interrupção registrados na Copa do Mundo de Clubes realizada nos Estados Unidos em 2025. Agora, o protocolo valerá para todos os jogos disputados no México, Estados Unidos e Canadá ao longo do Mundial.

Como funciona o protocolo

Sempre que houver risco de tempestade com descargas elétricas nas proximidades do estádio, a arbitragem poderá interromper a partida imediatamente. A suspensão, porém, ocorre após avaliação conjunta entre oficiais da Fifa e especialistas em meteorologia responsáveis pelo monitoramento das condições climáticas.

Além da paralisação do jogo, o protocolo, inclusive, prevê a retirada de torcedores das áreas abertas dos estádios. O público deverá ser direcionado para setores cobertos ou áreas consideradas seguras até que o risco seja encerrado.

A retomada da partida, portanto, só poderá acontecer depois de novas análises meteorológicas confirmarem que não há mais ameaça de raios ou tempestades severas na região do estádio.

Estádio Azteca está entre os locais mais expostos

O tema ganhou ainda mais relevância porque o Estádio Azteca, palco da abertura do Mundial, não possui cobertura completa sobre as arquibancadas. O mesmo ocorre em diversas arenas da Copa, especialmente nos EUA e no México, tornando o monitoramento climático uma questão central para a organização do torneio.

Nas últimas semanas, a Cidade do México registrou fortes chuvas e episódios de alagamento. Autoridades meteorológicas emitiram alertas para a possibilidade de tempestades intensas justamente no dia da partida inaugural, aumentando a preocupação dos organizadores.