Koeman revela visita ao Corinthians e reforça importância de Memphis: “Precisamos dele”

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, reforçou a importância de Memphis Depay para a campanha da seleção na Copa do Mundo e destacou a visita que fez ao atacante no CT do Corinthians. Às vésperas da estreia da equipe no torneio, o treinador também elogiou a estrutura do clube paulista e o nível do futebol do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o atacante enfrentou problemas físicos nos últimos meses, mas ressaltou a evolução do camisa 10 durante o processo de recuperação. Para o comandante, o atacante segue como uma das principais peças da seleção holandesa e terá papel decisivo na competição.

“Sabemos que Memphis teve algumas lesões. Ele não jogou nas últimas semanas, mas está de volta. A cada dia está mais próximo de estar 100% fisicamente. Conhecemos a qualidade dele. É o maior artilheiro da história da seleção holandesa e precisamos dele. Se quisermos conquistar algo neste torneio, precisamos de todos os nossos jogadores, mas certamente também precisamos de Memphis Depay”, afirmou.

O treinador revelou ainda que viajou ao Brasil para se reunir pessoalmente com Memphis e conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Corinthians. A visita permitiu que Koeman acompanhasse a rotina do jogador e observasse o ambiente em que ele atua atualmente.

“Fui uma vez ao Brasil, em São Paulo, para conversar com Memphis e conhecer as instalações do Corinthians. Também quis acompanhar o nível da competição. É um campeonato forte, com equipes de qualidade. Mas as lesões acabaram atrasando sua condição física ideal. Agora estamos trabalhando para deixá-lo pronto e totalmente recuperado. Vamos avaliar isso dia após dia”, explicou.

Referência técnica na Copa

Memphis chega ao Mundial em alta. Depois de assumir a liderança isolada da artilharia histórica da seleção holandesa, o atacante se consolidou como a principal referência técnica da Oranje e carrega grande expectativa para a disputa do torneio.

Cabeça de chave do Grupo F, a Holanda estreia neste domingo (14) contra o Japão. Na sequência da fase de grupos, a equipe enfrentará Suécia e Tunísia em busca de uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo.

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