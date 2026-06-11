Salário anual de Infantino na Fifa é um prêmio gordo de loteria; saiba o valor

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu um salário anual de 4,8 milhões de dólares (R$ 24,8 milhões) referente a 2025. A informação, divulgada às vésperas da Copa do Mundo de 2026, consta no relatório de transparência divulgado pela entidade em seu site oficial.

Os dados mostram, aliás, que os ganhos de Infantino aumentaram significativamente desde sua eleição em 2016. Infantino havia recebido 2,9 milhões de dólares (R$ 15 milhões) em 2019, quando os valores passaram a ser divulgados publicamente pela entidade.

Porém, o dirigente, que está no poder desde 2016, recebeu sucessivos aumentos em forma de bônus. Em 2025, ele recebeu um salário-base bruto de 2,6 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões), além de um bônus de 2,2 milhões de dólares (R$ 11,5 milhões). Este último valor se deve à realização da primeira edição ampliada da Copa do Mundo de Clubes.

Fifa justifica valores com crescimento das receitas

A entidade argumenta, inclusive, que os pagamentos refletem o desempenho financeiro alcançado durante a gestão de Infantino. Sob seu comando, a Fifa ampliou o número de competições, expandiu a Copa do Mundo para 48 seleções e projetou receitas superiores a US$ 11 bilhões (R$ 56,9 bilhões) no ciclo encerrado em 2026.

No entanto, segundo a própria Fifa, a remuneração do presidente é definida por um comitê independente de compensação. A organização também afirma que os repasses às federações nacionais aumentaram de forma expressiva desde a chegada de Infantino ao poder.