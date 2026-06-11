“Enigma” e “noite cinzenta”: imprensa critica atuação de Cristiano Ronaldo em amistoso

Cristiano Ronaldo não convenceu a imprensa internacional em sua última atuação antes da Copa do Mundo de 2026. Apesar da vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Nigéria, na quarta-feira (10), os principais veículos europeus destacaram os gols desperdiçados e o desempenho abaixo do esperado do atacante.

Na Espanha, o jornal “AS” classificou a atuação do camisa 7 como um “enigma” e chamou atenção para a falta de pontaria do português. Dessa forma, Cristiano finalizou quatro vezes durante a partida, mas não acertou nenhuma no alvo e ainda desperdiçou ao menos duas oportunidades claras de gol.

“O camisa 7 teve oportunidades, mas voltou a desperdiçar chances claras diante do gol adversário. Algo que pode gerar preocupação às vésperas da estreia, já que ele segue como centroavante titular. Contra o Chile, no amistoso anterior, também passou em branco”, frisou a crônica do As.

Outras críticas ao craque

Em Portugal, o jornal “A Bola” definiu a exibição do astro como uma “noite cinzenta”. Já o francês RMC Sport descreveu o craque como “desajeitado” e ressaltou que “tudo acabou bem” graças ao gol marcado por Francisco Conceição nos minutos finais do amistoso.

Por fim, na Itália, o “Corriere dello Sport” também destacou os gols perdidos pelo capitão português e deu protagonismo a Francisco Conceição, atacante da Juventus. Assim, o jovem foi decisivo para garantir a vitória de Portugal no último compromisso antes da estreia no Mundial.

“A seleção portuguesa saiu na frente com gol de Pedro Neto, mas sofreu o empate aos 37 minutos, depois de desperdiçar várias oportunidades, incluindo algumas com Cristiano Ronaldo. No segundo tempo, Francisco Conceição, da Juventus, marcou o gol que garantiu a vitória portuguesa por 2 a 1”, frisou o Corriere dello Sport.

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