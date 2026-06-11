Bruna Biancardi embarca para a Copa com look de R$ 72 mil

Bruna Biancardi entrou no clima de Copa do Mundo e embarcou na quarta-feira (10) para os Estados Unidos ao lado das filhas Mavie e Mel, onde vai acompanhar a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos. Antes da viagem, a influenciadora compartilhou nas redes sociais todos os detalhes do look escolhido para deixar o país rumo a Orlando e chamou atenção pelo valor da produção.

Além disso, Bruna apostou em um conjunto ‘Brazil Core’ da marca brasileira J’01, avaliado em cerca de R$ 2 mil, composto por jaqueta de nylon e calça com faixas em verde e amarelo, e completou o visual com uma bolsa da grife Chanel, avaliada em R$ 70 mil, o que elevou o look para aproximadamente R$ 72 mil no total.

“Vamos com Deus“, escreveu a influenciadora antes de embarcar com a família, reforçando o clima de expectativa para o início do torneio.

Durante a viagem, Bruna também revelou alguns cuidados especiais com as filhas. Acostumada a voar com Mavie e Mel, ela explicou que leva itens como livros de colorir, massinhas, canetinhas e cadernos de adesivos para entreter as crianças durante o voo.

Além disso, a influenciadora contou que as cuidadoras das meninas preparam pequenos presentes para serem entregues ao longo da viagem, estratégia que ajuda a manter as crianças distraídas e transforma o trajeto em um momento mais leve e divertido.

Bruna Biancardi ficará em mansão de R$ 30 mi durante a Copa

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, definiu onde ficará hospedada durante a Copa do Mundo e, dessa forma, se instalou com as filhas Mavie e Mel em uma mansão de três andares em Orlando, nos Estados Unidos, uma das cidades-sede do Mundial.

Além disso, a influenciadora garantiu o aluguel do imóvel por cerca de R$ 600 mil, em uma casa avaliada em aproximadamente R$ 30 milhões, localizada em um condomínio de luxo na Flórida, o que reforça a estrutura sofisticada escolhida para a estadia.

A residência conta com três andares, 13 quartos e 15 banheiros e, consequentemente, pode acomodar até 32 pessoas, o que torna o espaço ideal para receber familiares e convidados durante o período da competição.

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