Em desembarque da Colômbia, James projeta: “Por que não sonhar com a final?”

A seleção da Colômbia iniciou a reta final de preparação para a Copa do Mundo ao desembarcar na última quarta-feira (10) em Guadalajara, no México. Assim, a equipe utilizará a Academia Atlas FC como base de treinamentos antes da estreia no torneio.

Capitão e principal referência técnica da equipe, James Rodríguez disputará sua terceira Copa do Mundo e não esconde a ambição de levar a Colômbia até a decisão da competição.

“Este grupo tem muitos sonhos e muita vontade. Há talento e qualidade. Por que não sonhar com uma grande final? É algo que todos nós também queremos”, disse.

Aos 34 anos, o camisa 10 chega ao Mundial sob questionamentos em relação ao ritmo de jogo. Em 2026, James participou de apenas oito partidas pelo Minnesota United, clube da MLS.

“Esta Copa do Mundo chega em um bom momento da minha vida. Sempre tenho fé porque temos um grande grupo de pessoas que sempre querem vencer. Isso é sempre visível. Estou feliz por estar jogando minha terceira Copa do Mundo. É um grande sonho, o tempo passa e todos continuam sorrindo, e estou feliz por estar aqui”, analisou.

Por fim, a Colômbia fará sua estreia no dia 17, às 23h (de Brasília), diante do Uzbequistão, no estádio Azteca, na Cidade do México. Além disso, Portugal e República Democrática do Congo também integram o Grupo K da Copa do Mundo.

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