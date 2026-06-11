Vasco deve emprestar GB novamente no segundo semestre

Fora dos planos do Vasco, o atacante GB deve ser novamente emprestado no segundo semestre da temporada. O jogador, de 21 anos, estava emprestado ao Fortaleza até o fim deste ano, mas não conseguiu se firmar. Assim, teve o vínculo encerrado antes do prazo e, por isso, acabou devolvido ao Gigante da Colina.

Apesar de devolvido, GB segue fora dos planos do Vasco. Afinal, o técnico Renato Gaúcho já conta com David, Brenner e Spinelli como opções para o ataque. Dessa forma, a ideia da diretoria é emprestá-lo, agora para um clube do exterior, segundo informações do jornalista Venê Casagrande.

No planejamento inicial, o Vasco esperava que GB ganhasse mais minutos no Fortaleza e apresentasse sinais de evolução. Contudo, isso não se confirmou. Mesmo com o Leão do Pici jogando a segunda divisão, o atacante não conseguiu se firmar. Ao todo, disputou apenas três jogos e deu uma assistência.

Revelado no Vasco, GB estreou no profissional em 2023. No ano passado, ganhou mais oportunidades com o técnico Fernando Diniz. Contudo, a mudança no comando da equipe fez o jovem perder espaço no elenco. Ao todo, soma 28 jogos e três gols com a camisa do Gigante da Colina.

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