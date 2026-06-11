Flamengo descarta saída e negocia renovação com Rossi

O Flamengo planeja manter Rossi por mais algum tempo. Após o goleiro receber sondagens durante a pausa para a Copa do Mundo, o Rubro-Negro descartou a saída do goleiro na próxima janela de transferências. A diretoria, aliás, trabalha para renovar o vínculo do jogador, válido até o fim de 2027, de acordo com o “ge”.

O único jeito de Rossi sair, neste momento, é em caso de alguma proposta considerada “irrecusável”. Mesmo após falhas nos últimos jogos, o goleiro segue nos planos do Flamengo para o futuro. O reserva Andrew, contratado no início do ano, teve boas atuações, mas ainda não é visto com um substituto nesta ocasião.

Nas últimas semanas, Rossi recebeu sondagem do River Plate, da Argentina. No início do ano, aliás, ele recebeu sondagem do Besiktas, da Turquia. No entanto, nenhuma conversa avançou. Um dos pilares do Flamengo na última temporada, o argentino segue com respaldo do técnico Leonardo Jardim e da direção.

Contratado em 2023, Rossi chegou sem custos após encerrar o contrato com o Boca Juniors, da Argentina. O goleiro, de 30 anos, soma 173 jogos com a camisa do Flamengo. Ele, aliás, não sofreu gols em 81 partidas. Na temporada atual, são 31 jogos. Desde a sua chegada, ganhou três Cariocas, uma Libertadores, um Brasileirão e uma Copa do Brasil.

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