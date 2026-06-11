Christian fica perto de saída milionária do Cruzeiro

O Cruzeiro está próximo de concretizar uma das maiores vendas de sua atual gestão. Titular absoluto da equipe comandada por Artur Jorge, o volante Christian entrou na mira do Krasnodar, da Rússia, que intensificou os contatos para fechar a contratação do jogador ainda nesta janela de transferências. A primeira proposta oficial foi considerada abaixo do esperado pela diretoria celeste.

O clube russo apresentou uma oferta de US$ 7 milhões, cerca de R$ 36,3 milhões na cotação atual. Porém, a quantia não agradou aos dirigentes da Raposa. De acordo com a diretoria, entende-se que o desempenho do atleta justifica uma valorização maior no mercado. Nos bastidores, o Cabuloso sinalizou que gostaria de receber algo próximo de US$ 12 milhões.

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Krasnodar prepara nova investida

Apesar da negativa inicial, a negociação segue em andamento e o cenário é visto com otimismo pelos russos. O Krasnodar não pretende abandonar as conversas e já trabalha para apresentar uma contraproposta. Desse modo, o novo valor deve girar em torno de US$ 10 milhões, aproximadamente R$ 51,9 milhões, montante que pode aproximar as partes de um acordo definitivo.

Christian chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2025 e rapidamente conquistou espaço no time titular. Revelado pelo Athletico-PR, o meio-campista de 25 anos vive uma das melhores fases da carreira. No decorrer da atual temporada, soma 33 partidas disputadas, com oito gols marcados e três assistências, números que, nesse sentido, despertaram o interesse do mercado internacional.

Além da qualidade técnica, o volante se tornou peça importante no equilíbrio do meio-campo celeste. Por isso, a diretoria trata a negociação com cautela. Ainda assim, uma venda por valores próximos aos pretendidos representaria um importante reforço financeiro para o clube, sobretudo em um momento de ajustes e planejamento para o restante da temporada.

O Krasnodar também busca reforçar seu setor ofensivo e acompanha a situação do uruguaio Agustín Canobbio, do Fluminense. A expectativa é que os russos acelerem novas movimentações no mercado logo após definirem a situação de Christian, que hoje aparece como prioridade absoluta para o clube europeu.

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