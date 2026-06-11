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Ronaldinho Gaúcho vai fazer embaixadinhas na Times Square em quadro da Globo na Copa do Mundo

Ronaldinho Gaúcho vai fazer embaixadinhas na Times Square em quadro da Globo na Copa do Mundo
Ronaldinho Gaúcho vai fazer embaixadinhas na Times Square em quadro da Globo na Copa do Mundo -

A Globo prepara uma cobertura diferenciada para a Copa do Mundo 2026, e o grande nome será Ronaldinho Gaúcho. O craque comandará o quadro Rolê do Bruxo, que mistura esporte, cultura e entretenimento em cenários icônicos dos Estados Unidos. Comandado por Tadeu Schmidt, Fábio Porchat e Tamires, o programa será um dos destaques especiais da cobertura do Mundial.

Além disso, Ronaldinho vai sair disfarçado dos estúdios da emissora e vai invadir a Times Square, em Nova York, onde começa a fazer embaixadinhas em meio ao público, enquanto conduz uma dinâmica em que quem o reconhecer mais rápido recebe uma surpresa.

Nos Estados Unidos, o ex-jogador encara novos desafios e, consequentemente, tenta praticar esportes típicos do país, como basquete, beisebol, futebol americano e golfe, em experiências fora do universo do futebol.

Por fim, Ronaldinho também aproveita a imersão cultural e prova pratos tradicionais como churrasco texano, hot dog e pizza, reforçando a proposta do quadro de misturar entretenimento, esporte e cultura durante o Mundial.

Ronaldinho Gaúcho fala sobre rotina intensa na Copa e admite saudade de casa

Ronaldinho Gaúcho comentou a fase atual da carreira e destacou que tem aproveitado diferentes experiências fora dos gramados. Em entrevista ao Fantástico, o ex-jogador falou sobre a rotina agitada durante o ano de Copa do Mundo e ressaltou o aumento dos compromissos ligados ao futebol.

Além disso, Ronaldinho explicou que a agenda cheia exige dedicação constante, embora também proporcione momentos especiais ao lado dos torcedores.

“Esse ano está mais correria, né? Ano de Copa do Mundo, muita coisa, muito evento. É cansativo, saudade de casa, da cama, dos bichos, dos amigos, mas é muito prazeroso também”, afirmou.

Por fim, o ex-atleta destacou que recebe muito carinho dos fãs durante as viagens e reforçou a satisfação de seguir próximo do futebol mesmo após encerrar a carreira profissional.

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