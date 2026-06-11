Ronaldinho Gaúcho vai fazer embaixadinhas na Times Square em quadro da Globo na Copa do Mundo

A Globo prepara uma cobertura diferenciada para a Copa do Mundo 2026, e o grande nome será Ronaldinho Gaúcho. O craque comandará o quadro Rolê do Bruxo, que mistura esporte, cultura e entretenimento em cenários icônicos dos Estados Unidos. Comandado por Tadeu Schmidt, Fábio Porchat e Tamires, o programa será um dos destaques especiais da cobertura do Mundial.

Além disso, Ronaldinho vai sair disfarçado dos estúdios da emissora e vai invadir a Times Square, em Nova York, onde começa a fazer embaixadinhas em meio ao público, enquanto conduz uma dinâmica em que quem o reconhecer mais rápido recebe uma surpresa.

Nos Estados Unidos, o ex-jogador encara novos desafios e, consequentemente, tenta praticar esportes típicos do país, como basquete, beisebol, futebol americano e golfe, em experiências fora do universo do futebol.

Por fim, Ronaldinho também aproveita a imersão cultural e prova pratos tradicionais como churrasco texano, hot dog e pizza, reforçando a proposta do quadro de misturar entretenimento, esporte e cultura durante o Mundial.

Ronaldinho Gaúcho fala sobre rotina intensa na Copa e admite saudade de casa

Ronaldinho Gaúcho comentou a fase atual da carreira e destacou que tem aproveitado diferentes experiências fora dos gramados. Em entrevista ao Fantástico, o ex-jogador falou sobre a rotina agitada durante o ano de Copa do Mundo e ressaltou o aumento dos compromissos ligados ao futebol.

Além disso, Ronaldinho explicou que a agenda cheia exige dedicação constante, embora também proporcione momentos especiais ao lado dos torcedores.

“Esse ano está mais correria, né? Ano de Copa do Mundo, muita coisa, muito evento. É cansativo, saudade de casa, da cama, dos bichos, dos amigos, mas é muito prazeroso também”, afirmou.

Por fim, o ex-atleta destacou que recebe muito carinho dos fãs durante as viagens e reforçou a satisfação de seguir próximo do futebol mesmo após encerrar a carreira profissional.

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