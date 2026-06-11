Nos EUA, Barcellos abre o jogo sobre reforços durante a Copa do Mundo

Convidado pela CBF, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos desembarca aos EUA. Em sua agenda, o dirigente vai participar de uma série de encontros com dirigentes e representantes do futebol. Além disso, aproveitará o período para fortalecer relações institucionais e observar oportunidades para o clube gaúcho.

Além de prestigiar os jogos do Brasil, Barcellos destacou que a viagem inclui reuniões importantes com dirigentes da MLS e da NFL. Em entrevista à ESPN, o objetivo é ampliar o conhecimento sobre modelos de gestão esportiva e entretenimento que possam contribuir para o desenvolvimento do futebol brasileiro.

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Internacional busca aprendizado e observa o mercado

Segundo Barcellos, o futebol brasileiro vive uma fase de transformação e precisa absorver experiências bem-sucedidas de outros mercados. Durante a estadia nos Estados Unidos, o presidente colorado participará de debates e encontros voltados para a evolução da gestão esportiva. Ao mesmo tempo, o dirigente acompanhará de perto o ambiente da maior competição de seleções do planeta.

O mandatário também comentou a participação de jogadores do Internacional no torneio. O goleiro Sergio Rochet defenderá o Uruguai, enquanto o zagueiro Félix Torres estará com a seleção do Equador. Apesar do carinho pelos atletas do elenco colorado, Barcellos brincou ao afirmar que torcerá contra eles caso cruzem o caminho do Brasil.

“São duas seleções sul-americanas, o Uruguai e o Equador, com jogadores que fazem parte do nosso elenco e a gente sempre acompanha, bate um papo com eles, esperando que tenham sucesso nas suas caminhadas, mas que quando encontrarem o Brasil pela frente, a gente possa ter o resultado positivo e passar por isso para chegar na final e buscar o hexa”, declarou.

A presença de dirigentes, empresários e profissionais do futebol de diversas partes do mundo também transforma a Copa em um ambiente favorável para negociações. Nesse sentido, o presidente não descartou a possibilidade de voltar ao Brasil com novidades para o elenco comandado por Paulo Pezzolano. Em suas palavras, o Internacional mantém observação constante no mercado e utilizará o período para ampliar contatos e, em suma, avaliar oportunidades que possam fortalecer o grupo na sequência da temporada.

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