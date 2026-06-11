Escócia faz “intensivão” na sauna para suportar o calor na Copa do Mundo 2026

Aaron Hickey detalha a estratégia adotada pela comissão técnica da Escócia para preparar o elenco para o calor intenso de Boston e Miami durante a Copa do Mundo. O lateral afirma que o grupo recebeu um programa específico de sauna ainda enquanto os jogadores estavam em seus clubes.

Segundo Hickey, o plano previa sessões de 15 a 20 minutos a cada dois ou três dias. “As primeiras foram difíceis, mas depois você se acostuma”, afirmou o jogador. Ele também destacou que o período de preparação no próprio ambiente da seleção facilita a adaptação às condições climáticas.

Amizade com Igor Thiago

Além da preparação física, Hickey vive a expectativa de reencontrar antigos companheiros de clube durante o torneio. Ele deve enfrentar o também jogador do Brentford, Igor Thiago, na partida contra o Brasil, na última rodada da fase de grupos. O escocês comenta a proximidade com o adversário e a ansiedade para o duelo em Miami.

“É engraçado. Temos conversado todos os dias sobre esse jogo em Miami. Nós dois estamos muito ansiosos por ele”, disse Hickey.

O lateral, aliás, também elogia o atacante brasileiro. Ele o descreve como um jogador forte, capaz de segurar bem a bola, e ressalta a breve convivência no Brentford. “Espero poder dar algumas dicas aos zagueiros sobre como lidar com ele”, acrescentou.

Hickey, inclusive, ainda relembra o reencontro com Romeo Beckham, com quem atuou no time B do Brentford. O jogador mantém contato com o meia e afirma que recebeu mensagens após sua convocação. Romeo é filho de David Beckham, um dos proprietários do Inter Miami.

“Mantemos contato e, quando estávamos treinando em Miami, mandei mensagem para ele”, contou Hickey. “Ele estava perguntando como tinha sido. Tenho recebido muitas mensagens desde que fui convocado.”

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