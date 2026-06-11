Rivais e companheiros em 24h: dupla MM entra em ação na Copa

O futebol é uma montanha-russa e não permite muito tempo para euforia e lamentação. Antes da viagem aos Estados Unidos, Marquinhos sagrou-se campeão europeu sobre Gabriel Magalhães, em Budapeste, na Hungria. Quase 24 horas após aquele Paris Saint-Germain x Arsenal, os dois chegaram juntos aos Estados Unidos e agora serão companheiros durante 50 dias caso o Brasil alcance a final da Copa do Mundo. Neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), os devem formar a dupla de zaga da Seleção, contra Marrocos, no MetLife, em New Jersey, na estreia pelo Mundial.

O mundo da bola é uma gangorra tão rápida que Marquinhos chegou aclamado pelo título da Champions e acabou falhando no amistoso do último fim de semana, na vitória sobre o Egito por 2 a 1, em Cleveland. Ele lançou uma bola no vazio. Zico, da seleção adversária, aproveitou e tirou do Alisson para balançar a roseira do Brasil.

“Um erro que poderia ter custado o resultado, mas seguimos firmes e conseguimos o resultado. Sabíamos que era um teste importante. Não definiríamos nada, mas era um teste bom para nos prepararmos de uma forma boa para o jogo contra o Marrocos. Se o coletivo é forte, passamos pelos obstáculos juntos”, reconhece o capitão da Seleção Brasileira.

Passado como aprendizado

Magalhães também chegou à Seleção marcado por falha que anula a sua atuação mastodôntica na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Afinal, o beque do Arsenal desperdiçou o último pênalti nos disparos alternados e jogou fora a chance de os Gunners continuarem na disputa. Naquele mesmo instante, Marquinhos deixou de celebrar com os companheiros do PSG para consolá-lo. Um símbolo de empatia e companheirismo.

“Ali, estava pronto já para comemorar, mas, quando começo os primeiros passos correndo, tenho essa imagem do Gabriel de frente para mim. É a mesma imagem que tenho quando errei um pênalti na Copa de 2022. Nesse momento, voltei a pensar um pouco no meu companheiro. Sei o peso que é estar ali vivendo aquele momento. Faz parte da nossa carreira. Depois , com os dias e os jogos passando, a gente consegue digerir melhor. A cicatriz se torna uma motivação para seguir trabalhando”, filosofou Marquinhos.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, do alto de seus 67 anos, também ficou feliz com o gesto de seu capitão.

“Gesto muito bonito, de um capitão, de um profissional sério que entende perfeitamente o que pode acontecer no futebol. Gabriel também. É uma pessoa inteligente, entendeu perfeitamente que no futebol se pode errar. O importante é ser capaz de superar rapidamente o erro. Acho que ele tem todas as características, e estou convencido de que já superou o tema porque está focado no que vai acontecer nos próximos dias”, pontuou Carleto.

Enquanto Marquinhos era testado contra o Egito, Magalhães pediu para ficar fora do amistoso para evitar uma sobrecarga e por conta do cansaço da maratona recente. Mas os dois estão de prontidão para formar a dupla de zaga da Seleção. Desta vez, juntos, ambos começam a escrever uma nova história.

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