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Lesionado, Arrascaeta está fora da estreia do Uruguai na Copa do Mundo

Lesionado, Arrascaeta está fora da estreia do Uruguai na Copa do Mundo
Lesionado, Arrascaeta está fora da estreia do Uruguai na Copa do Mundo -

O Uruguai não terá três jogadores importantes na estreia na Copa do Mundo 2026, contra a Arábia Saudita, na próxima segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília), em Miami. Arrascaeta, Ronald Araújo e José María Giménez, lesionados, estão fora dos planos da comissão técnica para este duelo.

O meia do Flamengo, inclusive, foi flagrado mancando nesta quinta-feira (11), pelo canal de TV ESPN. Ele segue em tratamento de uma lesão grau 2 na panturrilha. Ele é acompanhado de perto pelo fisioterapeuta do Flamengo, Laniyan Neves, que passou a integrar a comissão uruguaia.

Ronald Araújo, inclusive, sofreu uma distensão muscular durante a preparação, chegou a viajar à Espanha para acelerar a recuperação. José María Giménez completa a lista de desfalques.

Mas Marcelo Bielsa ainda pode perder outro jogador importante. Federico Valverde realiza apenas atividades internas na academia e segue como dúvida para a estreia.

Depois da estreia no Grupo H, a Celeste pega Cabo Verde, em Miami, no dia 21 de junho, às 19h (de Brasília), e a Espanha, dia 26 de junho, às 21h, em Akron.

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