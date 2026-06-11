Lesionado, Arrascaeta está fora da estreia do Uruguai na Copa do Mundo

O Uruguai não terá três jogadores importantes na estreia na Copa do Mundo 2026, contra a Arábia Saudita, na próxima segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília), em Miami. Arrascaeta, Ronald Araújo e José María Giménez, lesionados, estão fora dos planos da comissão técnica para este duelo.

O meia do Flamengo, inclusive, foi flagrado mancando nesta quinta-feira (11), pelo canal de TV ESPN. Ele segue em tratamento de uma lesão grau 2 na panturrilha. Ele é acompanhado de perto pelo fisioterapeuta do Flamengo, Laniyan Neves, que passou a integrar a comissão uruguaia.

Ronald Araújo, inclusive, sofreu uma distensão muscular durante a preparação, chegou a viajar à Espanha para acelerar a recuperação. José María Giménez completa a lista de desfalques.

Mas Marcelo Bielsa ainda pode perder outro jogador importante. Federico Valverde realiza apenas atividades internas na academia e segue como dúvida para a estreia.

Depois da estreia no Grupo H, a Celeste pega Cabo Verde, em Miami, no dia 21 de junho, às 19h (de Brasília), e a Espanha, dia 26 de junho, às 21h, em Akron.

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