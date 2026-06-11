Treino da seleção tem descontração, ausência de Neymar e intensidade de Endrick

A seleção brasileira realizou, nesta quinta-feira (11), mais um treinamento de preparação, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, para a estreia da Copa do Mundo 2026. Nesse sentido, o foco é voltado para o confronto inicial diante do Marrocos, que está marcado para o próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey

Enquanto Neymar seguiu um cronograma específico por causa da lesão muscular na panturrilha direita, o italiano comandou um trabalho técnico dividido em três grupos. Dessa forma, o treinador comandou um exercício de tabelas, com os atletas posicionados em filas, um de frente para o outro, O intuito foi priorizar a troca rápida de passes e a movimentação.

Na sequência, Ancelotti reuniu todo o elenco para novas orientações em campo. Da mesma forma que na quarta-feira (10), o clima foi descontraído durante a atividade, com momentos de animação entre os jogadores. Casemiro e Léo Pereira, por exemplo, arrancaram risadas do grupo durante a conversa com o comandante italiano.

Quem também chamou atenção foi Endrick, que demonstrou muita intensidade nos exercícios. Em um dos momentos, o técnico precisou intervir e pediu ao jovem que diminuísse o ritmo e fosse mais devagar.

Por fim, a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.

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