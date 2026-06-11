Cerimônia de abertura da Copa terá tributo a Pelé e homenagem à Seleção Brasileira de 1970

A Copa do Mundo de 2026 marcará a primeira edição do torneio realizada após a morte de Pelé, em dezembro de 2022. Além disso, o Mundial começará justamente no Estádio Azteca, palco de um dos capítulos mais marcantes da história da Seleção Brasileira. Foi ali que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial em 1970, ao vencer todos os seis jogos disputados e derrotar a Itália por 4 a 1 na grande final.
Nesta quinta-feira (11), o Azteca voltará a concentrar as atenções do futebol mundial ao receber o duelo de abertura entre México e África do Sul. Com isso, o estádio também entrará para a história como o primeiro a sediar partidas em três edições diferentes da Copa do Mundo, após receber jogos nos Mundiais de 1970 e 1986.
Antes da bola rolar, a organização prestará homenagens a Pelé e à histórica Seleção Brasileira de 1970. Segundo informação divulgada inicialmente pelo Estadão, a cerimônia destacará personagens que marcaram a trajetória do futebol mundial e ajudaram a transformar o Azteca em um dos palcos mais emblemáticos do esporte.
Dono de uma das chaves simbólicas da Cidade do México, homenagem concedida aos integrantes da equipe tricampeã, Rivellino demonstrou emoção ao falar sobre o retorno ao local da conquista. “Ah, vai ser um momento maravilhoso. Depois de praticamente 56 anos, não vejo a hora de pisar lá. Não vejo a hora”, relembrou o ex-jogador em entrevista à FIFA.
A cerimônia também lembrará Diego Maradona, protagonista da conquista da Argentina na Copa do Mundo de 1986, disputada igualmente no Estádio Azteca.
Abertura da Copa do Mundo terá show de Shakira e participação de Burna Boy
Por fim, o público acompanhará apresentações musicais ligadas ao torneio. A cantora colombiana Shakira interpretará “Dai Dai”, escolhida como música oficial da Copa do Mundo de 2026, enquanto o cantor nigeriano Burna Boy também participará do espetáculo que antecederá o jogo inaugural do Mundial.
Dessa forma, os torcedores poderão acompanhar o evento por diferentes plataformas. Além disso, a transmissão será realizada pela TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, GeTV, pelo Globoplay, e pela CazéTV, no YouTube
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