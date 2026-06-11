Cerimônia de abertura da Copa terá tributo a Pelé e homenagem à Seleção Brasileira de 1970

A Copa do Mundo de 2026 marcará a primeira edição do torneio realizada após a morte de Pelé, em dezembro de 2022. Além disso, o Mundial começará justamente no Estádio Azteca, palco de um dos capítulos mais marcantes da história da Seleção Brasileira. Foi ali que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial em 1970, ao vencer todos os seis jogos disputados e derrotar a Itália por 4 a 1 na grande final.

Nesta quinta-feira (11), o Azteca voltará a concentrar as atenções do futebol mundial ao receber o duelo de abertura entre México e África do Sul. Com isso, o estádio também entrará para a história como o primeiro a sediar partidas em três edições diferentes da Copa do Mundo, após receber jogos nos Mundiais de 1970 e 1986.

Antes da bola rolar, a organização prestará homenagens a Pelé e à histórica Seleção Brasileira de 1970. Segundo informação divulgada inicialmente pelo Estadão, a cerimônia destacará personagens que marcaram a trajetória do futebol mundial e ajudaram a transformar o Azteca em um dos palcos mais emblemáticos do esporte.

Entre os convidados estará Roberto Rivellino, um dos destaques da campanha do tricampeonato brasileiro em 1970. O ex-jogador retornará ao Estádio Azteca, que recebeu a final contra a Itália. Além disso, a seleção italiana será representada por Gianni Rivera, ex-jogador do Milan e vice-campeão daquele Mundial.

Dono de uma das chaves simbólicas da Cidade do México, homenagem concedida aos integrantes da equipe tricampeã, Rivellino demonstrou emoção ao falar sobre o retorno ao local da conquista. “Ah, vai ser um momento maravilhoso. Depois de praticamente 56 anos, não vejo a hora de pisar lá. Não vejo a hora”, relembrou o ex-jogador em entrevista à FIFA.

A cerimônia também lembrará Diego Maradona, protagonista da conquista da Argentina na Copa do Mundo de 1986, disputada igualmente no Estádio Azteca.

Abertura da Copa do Mundo terá show de Shakira e participação de Burna Boy

Por fim, o público acompanhará apresentações musicais ligadas ao torneio. A cantora colombiana Shakira interpretará “Dai Dai”, escolhida como música oficial da Copa do Mundo de 2026, enquanto o cantor nigeriano Burna Boy também participará do espetáculo que antecederá o jogo inaugural do Mundial.

Dessa forma, os torcedores poderão acompanhar o evento por diferentes plataformas. Além disso, a transmissão será realizada pela TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, GeTV, pelo Globoplay, e pela CazéTV, no YouTube

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