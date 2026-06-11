Palmeiras encaminha acerto com meio-campista português de 18 anos

O Palmeiras está próximo de acertar a contratação do meio-campista português Fabio So, de 18 anos. Assim, a expectativa é que o jogador desembarque no Brasil na próxima semana para assinar contrato com o clube. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o Alviverde planeja utilizar o atleta no time sub-20, dando sequência ao processo de formação iniciado nas categorias de base do Burnley, da Inglaterra, equipe que o atleta deixou recentemente.

Com características de segundo volante e capacidade para atuar de área a área, o português analisava propostas para permanecer no futebol europeu, mas o Palmeiras entrou na disputa e convenceu o estafe do jogador. O histórico recente do clube na formação e valorização de jovens talentos pesou na decisão.

Ao mesmo tempo em que reforça as categorias de base com novos nomes, o Palmeiras acompanha a crescente valorização de outros destaques da formação alviverde. Heittor e Eduardo Conceição, por exemplo, despertam o interesse do Grupo City e seguem no radar da rede de clubes.

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