São Paulo oficializa André Marques como novo diretor executivo de marketing

O São Paulo oficializou, nesta quinta-feira (11), a contratação de André Marques como novo diretor executivo de marketing. Assim, o executivo assume a vaga deixada por Eduardo Toni, que deixou o cargo no fim de abril.

Nesse sentido, o profissional fará sua primeira experiência no futebol após construir carreira no mercado de marketing e publicidade. Nos últimos quatro anos, liderou estratégias voltadas ao consumidor final na América Latina pelo TikTok. Antes disso, passou por agências como WMcCann e Africa e cofundou a Zmes, onde atuou como Chief Creative Officer (CCO).

Para encontrar um substituto de Eduardo Toni, o Tricolor avaliou outros nomes nos últimos meses. Rafael Soares, atualmente no Grupo City e com passagem pelo Santos, chegou a negociar com o clube, mas as partes não chegaram a um acordo. Toninho Corrêa, por sua vez, também conversou com a diretoria, porém as negociações não evoluíram.

“Assumir a diretoria de marketing do São Paulo é uma honra e uma responsabilidade enormes. O clube possui uma das marcas mais fortes do esporte brasileiro, uma história única e uma torcida apaixonada. Meu objetivo é contribuir para fortalecer essa conexão com os torcedores, ampliar a relevância da marca dentro e fora do futebol e desenvolver projetos que gerem valor para o clube, seus parceiros e sua comunidade”, afirmou o executivo ao site oficial.

Liderar projetos estratégicos

No Tricolor, André Marques terá a missão de liderar projetos estratégicos para ampliar as receitas e fortalecer a marca do clube até o centenário, em 2030. Na gestão de seu antecessor, o São Paulo fechou parcerias consideradas importantes para esse planejamento, como os contratos com a fornecedora de material esportivo New Balance e com a casa de apostas SuperBet.

Um dos primeiros grandes desafios do novo diretor será a negociação dos naming rights do Morumbis. Afinal, o vínculo com a Mondelez termina no fim deste ano, e o clube já busca um novo acordo. Atualmente, a empresa do setor alimentício disputa a permanência no espaço com a montadora chinesa BYD.

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