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São Paulo oficializa André Marques como novo diretor executivo de marketing

São Paulo oficializa André Marques como novo diretor executivo de marketing
São Paulo oficializa André Marques como novo diretor executivo de marketing -

O São Paulo oficializou, nesta quinta-feira (11), a contratação de André Marques como novo diretor executivo de marketing. Assim, o executivo assume a vaga deixada por Eduardo Toni, que deixou o cargo no fim de abril.

Nesse sentido, o profissional fará sua primeira experiência no futebol após construir carreira no mercado de marketing e publicidade. Nos últimos quatro anos, liderou estratégias voltadas ao consumidor final na América Latina pelo TikTok. Antes disso, passou por agências como WMcCann e Africa e cofundou a Zmes, onde atuou como Chief Creative Officer (CCO).

Para encontrar um substituto de Eduardo Toni, o Tricolor avaliou outros nomes nos últimos meses. Rafael Soares, atualmente no Grupo City e com passagem pelo Santos, chegou a negociar com o clube, mas as partes não chegaram a um acordo. Toninho Corrêa, por sua vez, também conversou com a diretoria, porém as negociações não evoluíram.

“Assumir a diretoria de marketing do São Paulo é uma honra e uma responsabilidade enormes. O clube possui uma das marcas mais fortes do esporte brasileiro, uma história única e uma torcida apaixonada. Meu objetivo é contribuir para fortalecer essa conexão com os torcedores, ampliar a relevância da marca dentro e fora do futebol e desenvolver projetos que gerem valor para o clube, seus parceiros e sua comunidade”, afirmou o executivo ao site oficial.

Liderar projetos estratégicos

No Tricolor, André Marques terá a missão de liderar projetos estratégicos para ampliar as receitas e fortalecer a marca do clube até o centenário, em 2030. Na gestão de seu antecessor, o São Paulo fechou parcerias consideradas importantes para esse planejamento, como os contratos com a fornecedora de material esportivo New Balance e com a casa de apostas SuperBet.

Um dos primeiros grandes desafios do novo diretor será a negociação dos naming rights do Morumbis. Afinal, o vínculo com a Mondelez termina no fim deste ano, e o clube já busca um novo acordo. Atualmente, a empresa do setor alimentício disputa a permanência no espaço com a montadora chinesa BYD.

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