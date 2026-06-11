Adriel retorna ao Grêmio e deve ser negociado novamente

O goleiro Adriel está de volta ao Grêmio após o término do empréstimo ao AVS, de Portugal. O vínculo com o clube europeu se encerra no próximo dia 30 de junho e não será renovado. Rebaixada para a segunda divisão, a equipe portuguesa não possui condições financeiras para exercer a opção de compra prevista em contrato.

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Mesmo retornando a Porto Alegre, Adriel não faz parte dos planos do técnico Luís Castro para a sequência da temporada. Desse modo, a direção gremista deve buscar um novo destino para o arqueiro, que tem contrato válido até dezembro de 2027. Durante sua passagem pelo futebol português, o jogador disputou 16 partidas e sofreu 24 gols.

Grêmio acompanha situação dos emprestados

Além de Adriel, o Grêmio monitora atentamente a situação de outros sete atletas emprestados. O departamento de futebol pretende utilizar a pausa da Copa do Mundo para avaliar cada caso individualmente. Entre os nomes observados estão Kike Oliveira, Arezo, Aravena, Ronald, Camilo, João Lucas e Jardiel, enquanto algumas definições podem ocorrer nas próximas semanas.

O atacante Arezo é um dos casos mais avançados. Emprestado ao Peñarol, o uruguaio soma nove gols em 23 partidas na temporada e despertou interesse do clube de Montevidéu em uma compra definitiva. Porém, o valor estipulado em contrato, cerca de R$ 20 milhões, deixou os dirigentes uruguaios com um pé atrás. Enquanto isso, Kike Oliveira segue acumulando minutos no Bahia e mantém vínculo com o Tricolor Gaúcho até o fim de 2027.

Entre as situações mais delicadas está a do lateral-direito João Lucas. Emprestado ao Remo, o jogador sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho em março e ainda vive processo de recuperação. Já Aravena tenta recuperar espaço na MLS após perder protagonismo no elenco gremista antes da transferência para o Portland Timbers.

Outro nome acompanhado de perto é Jardiel. Destaque da base nos últimos anos, o atacante busca sequência no Novorizontino para acelerar seu desenvolvimento. O Grêmio entende que o período de empréstimo será fundamental para definir os próximos passos do jogador. Enquanto isso, a reapresentação do elenco principal acontece nos próximos dias, quando Luís Castro retomará os trabalhos.

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