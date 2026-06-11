Rival do Brasil, Haiti tem baixa confirmada para a disputa da Copa do Mundo

A seleção do Haiti sofreu uma baixa importante em seu elenco a apenas dois dias de estrear na Copa do Mundo. A comissão técnica da equipe caribenha confirmou, nesta quinta-feira, a desconvocação do meio-campista Leverton Pierre, que defende o clube português FC Vizela. Para o lugar do atleta lesionado, a comissão técnica convocou o defensor Garven-Michée Metusala, atualmente no Colorado Springs Switchbacks, dos Estados Unidos.

Essa mudança de última hora ocorreu porque Pierre sofreu uma lesão muscular de grau dois na coxa direita. Diante desse problema físico, o jogador inclusive desfalcou a equipe no último amistoso preparatório, partida em que os haitianos perderam por 2 a 1 para o Peru na última sexta-feira.

Como alternativa para recompor o grupo, a comissão técnica apostou em Metusala, que possui uma trajetória internacional curiosa.

Filho de mãe haitiana, o atleta nasceu no Canadá e construiu o início de sua carreira em gramados canadenses antes de se transferir para o futebol americano no ano passado. Apesar de sua origem, o jogador defende a seleção do Haiti desde março de 2022, quando inclusive disputou a Gold Cup de 2023.

Mondyal 2026 Enfòmasyon sou Grenadye yo Leverton Pierre pap kapab jwe Koup di Mond lan apre ekip medikal la detekte yon blesi nan adiktè dwat yo (nivo 2). Pou ranplase li, ekip teknik la rele Garvens Metusala, ki pral jwenn gwoup la nan Boston. pic.twitter.com/sip4ghYShj — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 11, 2026

Com essa nova configuração no plantel, o Haiti agora foca totalmente em seus compromissos pelo Grupo C do torneio mundial. Os caribenhos iniciam sua caminhada na competição contra a Escócia neste sábado (13), às 22h (de Brasília).

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Na sequência da primeira fase, os haitianos enfrentam a seleção brasileira no dia 19, às 21h30, e encerram a fase de grupos contra o Marrocos, no dia 24.

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