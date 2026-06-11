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CEO do Atlético, Pedro Daniel ganha papel estratégico na Copa do Mundo

CEO do Atlético, Pedro Daniel ganha papel estratégico na Copa do Mundo
CEO do Atlético, Pedro Daniel ganha papel estratégico na Copa do Mundo -

O CEO do Atlético, Pedro Daniel, terá uma agenda importante nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. Convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o dirigente representará o clube mineiro em uma série de encontros estratégicos que reunirão lideranças das Séries A e B. Além disso, acompanhará a estreia do Brasil no torneio.

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A iniciativa da CBF pretende reunir um networking de 40 dirigentes do futebol nacional para discutir temas futuros. Entre os principais assuntos estão a criação de uma liga única para organizar o futebol brasileiro e a implementação de regras de fair play financeiro. O encontro acontece em Nova York e terá todos os custos custeados pela entidade máxima do futebol nacional.

Atlético aposta em gestor com experiência internacional

A presença de Pedro Daniel reforça a estratégia do Atlético de investir em uma gestão cada vez mais profissionalizada. O executivo possui ampla experiência no setor esportivo e participou de projetos importantes para a modernização do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, esteve envolvido em debates que contribuíram para a criação do PROFUT e também da Lei das SAF’s.

Seu currículo inclui ainda trabalhos realizados junto a entidades de grande relevância no cenário esportivo. Enquanto acumulava experiência no mercado, participou de projetos ligados à Fifa, Conmebol, CBF e Federação Paulista de Futebol. Além disso, prestou consultorias para grandes clubes brasileiros e também para o espanhol Real Valladolid, da Espanha.

Além do trabalho acadêmico de executivo pela Uefa, Pedro Daniel atua como professor em cursos de gestão esportiva e integra o corpo docente da CBF Academy. O dirigente também é autor do livro “Gestão Financeira no Esporte”, obra voltada para profissionais que atuam na administração esportiva. Dessa forma, o Atlético fortalece sua presença nos debates que podem definir os rumos do futebol brasileiro nos próximos anos.

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