CEO do Atlético, Pedro Daniel ganha papel estratégico na Copa do Mundo

O CEO do Atlético, Pedro Daniel, terá uma agenda importante nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. Convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o dirigente representará o clube mineiro em uma série de encontros estratégicos que reunirão lideranças das Séries A e B. Além disso, acompanhará a estreia do Brasil no torneio.

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A iniciativa da CBF pretende reunir um networking de 40 dirigentes do futebol nacional para discutir temas futuros. Entre os principais assuntos estão a criação de uma liga única para organizar o futebol brasileiro e a implementação de regras de fair play financeiro. O encontro acontece em Nova York e terá todos os custos custeados pela entidade máxima do futebol nacional.

Atlético aposta em gestor com experiência internacional

A presença de Pedro Daniel reforça a estratégia do Atlético de investir em uma gestão cada vez mais profissionalizada. O executivo possui ampla experiência no setor esportivo e participou de projetos importantes para a modernização do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, esteve envolvido em debates que contribuíram para a criação do PROFUT e também da Lei das SAF’s.

Seu currículo inclui ainda trabalhos realizados junto a entidades de grande relevância no cenário esportivo. Enquanto acumulava experiência no mercado, participou de projetos ligados à Fifa, Conmebol, CBF e Federação Paulista de Futebol. Além disso, prestou consultorias para grandes clubes brasileiros e também para o espanhol Real Valladolid, da Espanha.

Além do trabalho acadêmico de executivo pela Uefa, Pedro Daniel atua como professor em cursos de gestão esportiva e integra o corpo docente da CBF Academy. O dirigente também é autor do livro “Gestão Financeira no Esporte”, obra voltada para profissionais que atuam na administração esportiva. Dessa forma, o Atlético fortalece sua presença nos debates que podem definir os rumos do futebol brasileiro nos próximos anos.

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