Globo é obrigada a alterar a grade por causa de novo programa durante a Copa

A Rede Globo promove mudanças em sua programação por causa do início da Copa do Mundo 2026. A emissora marca o retorno da Central da Copa, programa tradicional das coberturas do Mundial.

O programa estreia na mesma noite da abertura do torneio e passa a ocupar espaço na programação com análises, bastidores e repercussão dos principais acontecimentos da competição.

Nesta edição, inclusive, a atração será comandada por Fábio Porchat e Tadeu Schmidt, que terão a companhia da lateral Tamires, do Corinthians e vice-campeã olímpica com a Seleção Brasileira nos Jogos de Paris 2024.

Novelas também mudam de horário

Para abrir espaço à cobertura especial, a Globo retirou da grade atrações da faixa vespertina. Os programas Edição Especial, Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo não serão exibidos nesta quinta-feira. A emissora informou que novas alterações devem ocorrer ao longo das próximas semanas, conforme o andamento da competição.

A programação dedicada ao torneio começa logo após o Jornal Hoje. Às 14h20, a Globo transmite a cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Em seguida, às 16h, exibe o confronto entre México e África do Sul, que inaugura o Mundial.

Porém, apesar das mudanças durante a tarde, a faixa de novelas permanece na programação. A Nobreza do Amor está prevista para começar às 18h10, seguida pelo telejornal local, às 18h55. Já Coração Acelerado deve ir ao ar às 19h40.

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