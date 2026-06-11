Mudança de nome, craques e dois vices: a linha do tempo da República Tcheca na Copa

Para o torcedor mais jovem, o nome República Tcheca não é sinônimo de muita tradição no futebol. Afinal, a seleção embarcou somente para a sua segunda Copa do Mundo neste século. Mas os europeus já tiveram outro nome, quando seu território era mais amplo, e foram vice-campeões duas vezes.

A equipe tcheca entra em campo nesta quinta-feira, às 23h, em Guadalajara, contra a Coreia do Sul, quebrando um jejum de quatro Mundiais de ausência. O objetivo é provar que o bom futebol não ficou no passado. O país era chamado de Tchecoslováquia até 1993 e se dividiu entre República Tcheca (cerca de 65%) e Eslováquia.

Vice-campeã na estreia

Logo em seu debute, a equipe foi à final e perdeu para a Itália. Depois, esteve em mais três Copas até alcançar outro vice – desta vez, para o Brasil, em 1962, no Chile. Depois, os tchecoslovacos perderam força e só disputaram três dos sete torneios seguintes.

Na época de ouro, chegou a ter um vencedor da Bola de Ouro em 1962 – o meio-campo Josef Masopust. Por sinal, outro craque também muito sucesso com a camisa da seleção: Antonín Panenka, que liderou a conquista da Eurocopa de 1976.

Lista de partipações em Copa como Tchecoslováquia:

Itália 1934: Vice-campeã (perdeu a final para a Itália)

França 1938: Quartas de final

Suíça 1954: Fase de grupos

Suécia 1958: Fase de grupos

Chile 1962: Vice-campeã (perdeu a final para o Brasil)

México 1970: Fase de grupos

Espanha 1982: Fase de grupos

Itália 1990: Quartas de final

Da geração dos anos 90 e 2000 se destacam o goleiro Peter Cech, que atuou pelos rivais ingleses Chelsea e Arsenal, e o meia Pavel Nedved, lenda da Juventus-ITA. Mesmo fora das Copas de 1994, 1998 e 2002, já como República Tcheca, a seleção alcançou o vice-campeão europeu, caindo na final para a Alemanha.

Momento atual da República Tcheca

Hoje em dia, há uma certa confusão com a grafia do nome do país, já que o termo “Tchéquia” também é utilizado, como uma espécie de abreviação. Na bola, os principais jogadores da seleção são o atacante Patrick Schick, que defende o Bayer Leverkusen-ALE, e o volante Tomáš Souček, capitão do West Ham-ING.

Nas Eliminatórias, a República Tcheca ficou em segundo lugar em seu grupo, seis pontos atrás da Croácia. Teve, portanto, que disputar a repescagem e eliminou a Irlanda e a Dinamarca (ambos nos pênaltis). Já a co-irmã Eslováquia ficou pelo caminho, sendo superada pelo Kosovo.

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