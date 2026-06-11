Lesionado, Tagliafico vira problema para a Argentina

Atual campeã do Mundo, a Argentina pode ter um grande problema para sua estreia na edição 2026 do torneio. Afinal, o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico, com uma distensão muscular, é dúvida para a partida contra a Argélia, marcada para a próxima terça-feira (16/6), no GEHA Field at Arrowhead, em Kansas City (EUA).

A dor de cabeça para o técnico Lionel Scaloni, então, é daquelas, já que a Argentina não possui um lateral-esquerdo de origem dentre os convocados para a Copa. O zagueiro Facundo Medina foi o responsável por substituir o lateral do Lyon (FRA) no setor durante a vitória por 3 a 0 sobre a Islândia, no último amistoso dos Hermanos antes da estreia, terça-feira (9/6).

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Como Scaloni ainda não convocou um substituto do cortado zagueiro Leonardo Balerdi, é possível que um novo lateral surja na seleção. Segundo o diário “Olé”, porém, não há risco de corte para Tagliafico.

A argentina está no Grupo J da Copa do Mundo, ao lado de Áustria, Argélia e Jordânia. O primeiro jogo é na terça, contra os argelinos. Depois, a atual campeã do mundo encara os austríacos, no dia 22/6, no AT&T Stadium, em Dallas, também nos Estados Unidos. Por fim, a seleção se despede da fase de grupos contra a Jordânia, no dia 27, novamente no estádio no Texas.

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