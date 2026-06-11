Os eleitos de Ancelotti: Gabriel Martinelli

Grande surpresa na convocação de 2022, Gabriel Martinelli chega para a Copa do Mundo com um status mais consolidado dentro da Seleção Brasileira. Ausente de apenas uma lista de Ancelotti desde sua chegada, o atacante teve a presença garantida na equipe, normalmente vindo do banco de reservas. Mas sempre com oportunidades.

O jogador possui uma das carreiras mais interessantes do elenco. Afinal, deixou o Ituano, após um bom Campeonato Paulista, com destino ao Arsenal. Nos Gunners há sete temporadas, Martinelli viveu seu grande momento na última, conquistando o título da Premier League e ficando com o vice da Liga dos Campeões, competição que terminou como artilheiro da equipe. Enfim, convocação muito merecida.

Na Seleção, sempre apareceu em momento de ausência dos principais jogadores. Aliás, ocupa diretamente a função de reserva de Vinícius Júnior e costuma aparecer no segundo tempo das partidas. Enfim, se destaca pelo seu jogo pelas laterais do campo, podendo atuar pela direita e também esquerda, sendo uma opção nos moldes dos gostos de Ancelotti.

Fala, Martinelli

“Dei o meu melhor na temporada e felizmente fiquei na lista. Estou muito feliz com essa oportunidade”.

Raio-X

Nome: Gabriel Teodoro Martinelli Silva

Idade: 24 anos

Data de nascimento: 18 de junho de 2001

Altura: 1,78m

Peso: 72kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 33

Jogos: 22

Gols: 4

Títulos: Jogos Olímpicos – 2020

Nos clubes

Ituano (2018- 2019)

Arsenal (desde 2019)

Títulos

Pelo Arsenal

Premier League: 2025/26

Copa da Inglaterra: 2019/20

Supercopa da Inglaterra: 2023

Opinião do Leo*

“Subestimado ou superestimado? Martinelli um jogador da Seleção Brasileira que divide opiniões por não ser tão protagonista em um dos melhores anos da história do Arsenal, com título da Premier League e uma Champions League que bateu na trave diante da melhor equipe do planeta (o Paris Saint-Germain). Mais uma vez, o certo é que passará uma Copa do Mundo no banco de reservas, repetindo 2022, no Catar, com Tite. A menos que Martinelli entre no segundo tempo e arrebente, algo longe da tendência. Contudo, a oscilação e as dificuldades quando ficam no mano a mano são os principais problemas que o atacante terá que corrigir durante a Copa do Mundo. Em contrapartida, o ponta-esquerda tem a seu favor as infiltrações diagonais e as conclusões.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.