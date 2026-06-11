Canadá x Bósnia: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela primeira vez na história, o Canadá vai entrar em campo em uma Copa do Mundo jogando em casa. Nesta sexta-feira, os canadeneses recebem a Bósnia e Herzegovina, no BMO Field, em Toronto, pela primeira rodada do Grupo B deste Mundial. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Canadá e Bósnia, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo, terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Como chega o Canadá

O Canadá vai para sua segunda Copa do Mundo consecutiva, sendo a terceira da história do país. Dessa vez, os canadenses são um dos anfitriões e nutrem uma esperança de finalmente passar da fase de grupos de um Mundial. No entanto, para o primeiro desafio desta Copa, o Canadá não poderá contar com seu principal jogador: Alphonso Davies.

Em uma temporada recheada de lesões no Bayern de Munique, Alphonso Davies vivia a expectativa de poder retornar a tempo de estar em campo na estreia da Copa do Mundo. Contudo, o jogador praticamente não participou das atividades do técnico norte-americano Jesse Marsch e virou baixa para a estreia por conta de dores musculares.

“Esta é a seleção nacional deles, este é o momento deles para o país, e eu estou apenas tentando fazer tudo o que posso para dar a eles a oportunidade de mostrar o quão bons eles são. E eu sei que vamos conseguir”, disse Marsch em entrevista recente.

Como chega a Bósnia

Os olhos do mundo do futebol estão direcionados para a Bósnia desde a última partida da repescagem europeia para a Copa do Mundo. Isto porque a Bósnia foi a protagonista da vez ao deixar a Itália, tetracampeã mundial, pelo caminho e fora de mais uma edição de Mundial. Sendo assim, os bósnios voltam a disputar uma Copa depois de 12 anos e seguem depositando confiança no mesmo destaque do Mundial de 2014: o atacante Edin Dzeko.

Do alto dos seus 40 anos, Dzeko vai para sua última dança com a camisa da Bósnia, dessa vez com a expectativa de levar o país pela primeira vez para o mata-mata de uma Copa do Mundo.

“O seu valor é imenso. É difícil imaginar o que ele (Dzeko) representa para o nosso país. Quando ele está presente, independentemente da sua forma, é inestimável. A única coisa que me faltou foi jogar um torneio. Agora estou aqui como treinador. Isso deixa-me muito orgulhoso”, disse o técnico da Bósnia, Sergej Barbarez.

CANADÁ x BÓSNIA

Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo B

Data e hora: 12/6/2026 (sexta-feira), 16h (de Brasília)

Local: BMO Field, Toronto (CAN)

CANADÁ: Maxima Crépeau; Laryea, Cornelius, Fougerolles e Johnston; Liam Millar, Eustáqui, Ismael Koné e Buchanan; Larin e Jonathan David. Técnico: Jesse Marsch.

BÓSNIA: Vasilj; Dedic, Katic, Tarik Muharemović e Kolasinac; Alajbegovic, Tahirovic, Ivan Basic e Bajraktarevic; Jovo Lukic e Ermedin Demirović. Técnico: Sergej Barbarez.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

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