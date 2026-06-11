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Vasco busca informações por Arthur Chaves, zagueiro que atua no futebol aleão

Vasco busca informações por Arthur Chaves, zagueiro que atua no futebol aleão
Vasco busca informações por Arthur Chaves, zagueiro que atua no futebol aleão -

O Vasco já definiu que a contratação de um novo zagueiro é uma das principais prioridades para a próxima janela de transferências. Diante disso, a diretoria monitora o mercado internacional e iniciou sondagens por Arthur Chaves, defensor de 25 anos que atualmente defende o Augsburg, da Alemanha.

Embora jogue pelo Augsburg, o atleta pertence ao Hoffenheim, que estipulou o contrato de empréstimo até o fim deste mês, mantendo o vínculo definitivo com o jogador até o meio de 2029. Desde que chegou ao atual clube no início do ano, o zagueiro entrou em campo 11 vezes e balançou as redes em duas oportunidades.

Para viabilizar o negócio, o diretor Admar Lopes conduz pessoalmente as conversas, ao mesmo tempo em que mapeia outras opções no exterior. Apesar do otimismo inicial, a diretoria ainda não apresentou uma proposta oficial neste momento.

Por outro lado, pessoas próximas ao atleta indicam que ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, embora o Vasco enfrente a concorrência de ao menos mais um clube do país.

É importante destacar que a diretoria vascaína já avaliava Arthur positivamente desde o fim do ano passado. Naquela época, contudo, o clube preferiu investir na contratação de Carlos Cuesta, um pedido expresso do então treinador Fernando Diniz.

Agora, as características físicas de Arthur pesam a favor, já que o defensor de 1,88m se encaixa perfeitamente no perfil que a comissão técnica busca: um jogador destro, com forte imposição física e excelente jogo aéreo.

Carreira do alvo do Vasco

Essa bagagem europeia coroa uma carreira que começou na base do Avaí, onde o jovem atuou no elenco profissional entre 2021 e 2022. Logo em seguida, ele vestiu a camisa do Académico de Viseu, em Portugal, antes de acertar a sua transferência para o Hoffenheim em 2024.

LEIA MAIS: Vasco deve emprestar GB novamente no segundo semestre

Além da experiência em solo europeu, Arthur traz no currículo o status de titular na campanha que rendeu à Seleção Brasileira a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.

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